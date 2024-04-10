Потери Вереса. Паст порвал кресты и выбыл на полгода. Что с Кучеровым?

Голкипер ровенского «Вереса» Евгений Паст пропустит по меньшей мере 6 месяцев из-за повреждения колена, которое футболист получил в матче УПЛ против Оболони в субботу, 6 апреля.

После углубленного обследования врачи диагностировали у вратаря разрыв крестообразной связки и повреждение мениска. Футболиста ждет операция и не менее полугода восстановления.

Евгений Паст не сумел доиграть матч чемпионата УПЛ против Оболони. На 82-й минуте поединка голкипер неудачно упал, отбивая удар соперника и был вынужден досрочно покинуть поле.

Полузащитник ровенского Вереса Валерий Кучеров не поможет красно-черным в выездном матче 24 тура УПЛ против ЛНЗ 15 апреля. В Черкассах футболист не сыграет из-за дисквалификации.

В текущем сезоне Валерий Кучеров в матчах чемпионата и розыгрыша Кубка Украины сыграл за Верес 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.