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  4. Потери Вереса. Паст порвал кресты и выбыл на полгода. Что с Кучеровым?
Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 05:59 | Обновлено 10 апреля 2024, 06:10
83
0

Потери Вереса. Паст порвал кресты и выбыл на полгода. Что с Кучеровым?

Хавбек Валерий Кучеров не сыграет на выезде против ЛНЗ из-за дисквалификации

10 апреля 2024, 05:59 | Обновлено 10 апреля 2024, 06:10
83
0
Потери Вереса. Паст порвал кресты и выбыл на полгода. Что с Кучеровым?
ФК Верес. Евгений Паст

Голкипер ровенского «Вереса» Евгений Паст пропустит по меньшей мере 6 месяцев из-за повреждения колена, которое футболист получил в матче УПЛ против Оболони в субботу, 6 апреля.

После углубленного обследования врачи диагностировали у вратаря разрыв крестообразной связки и повреждение мениска. Футболиста ждет операция и не менее полугода восстановления.

Евгений Паст не сумел доиграть матч чемпионата УПЛ против Оболони. На 82-й минуте поединка голкипер неудачно упал, отбивая удар соперника и был вынужден досрочно покинуть поле.

Полузащитник ровенского Вереса Валерий Кучеров не поможет красно-черным в выездном матче 24 тура УПЛ против ЛНЗ 15 апреля. В Черкассах футболист не сыграет из-за дисквалификации.

В текущем сезоне Валерий Кучеров в матчах чемпионата и розыгрыша Кубка Украины сыграл за Верес 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Валерий Кучеров Евгений Паст ЛНЗ Черкассы травма колена травма дисквалификация
Источник ФК Верес
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