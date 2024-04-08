Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Евгений Паст не сумел продолжить поединок 23-го тура «Верес» – «Оболонь» (3:0)
8 апреля состоялся матч 23-го тура УПЛ между командами «Верес» и «Оболонь». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу ровенского клуба.
В старте хозяев вышел 36-летний голкипер Евгений Паст. Однако завершить поединок он так и не сумел. На 84-й минуте он получил неприятное повреждение. Его заменили на Богдана Когута.
Как стало известно Sport.ua, травма, из-за которой вынужден был покинуть поле Паст, оказалась серьезной:
«К сожалению, снова порвал крестообразную связку на левом колене. Неудачно упал, отбив удар соперника, еще несколько минут провел на поле, почувствовал дискомфорт и попросил замену.
После сегодняшнего обследования медики вынесли нелестный вердикт. Кстати, полтора года назад у меня была такая же травма на том же колене. 12 апреля в одной из киевских клиник буду прооперирован. Восстановление займет около семи месяцев, так что в этом году уже не сыграю», – сказал Паст эксклюзивно для Sport.ua.
В текущем сезоне Евгений Паст отыграл за «Верес» в 15 поединках, пропустил 22 гола и в 3 матчах сохранил ворота команды сухими.
Видеообзор матча Верес – Оболонь – 3:0
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