Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча

8 апреля состоялся матч 23-го тура УПЛ между командами «Верес» и «Оболонь». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу ровенского клуба.

В старте хозяев вышел 36-летний голкипер Евгений Паст. Однако завершить поединок он так и не сумел. На 84-й минуте он получил неприятное повреждение. Его заменили на Богдана Когута.

Как стало известно Sport.ua, травма, из-за которой вынужден был покинуть поле Паст, оказалась серьезной:

«К сожалению, снова порвал крестообразную связку на левом колене. Неудачно упал, отбив удар соперника, еще несколько минут провел на поле, почувствовал дискомфорт и попросил замену.

После сегодняшнего обследования медики вынесли нелестный вердикт. Кстати, полтора года назад у меня была такая же травма на том же колене. 12 апреля в одной из киевских клиник буду прооперирован. Восстановление займет около семи месяцев, так что в этом году уже не сыграю», – сказал Паст эксклюзивно для Sport.ua.

В текущем сезоне Евгений Паст отыграл за «Верес» в 15 поединках, пропустил 22 гола и в 3 матчах сохранил ворота команды сухими.

Видеообзор матча Верес – Оболонь – 3:0