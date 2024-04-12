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  4. Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: Не сказал последнего слова. Рано вешать бутсы на гвоздь
Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 20:44 |
266
0

Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: Не сказал последнего слова. Рано вешать бутсы на гвоздь

29-летний футболист все еще без клуба

12 апреля 2024, 20:44 |
266
0
Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: Не сказал последнего слова. Рано вешать бутсы на гвоздь
ФК Верес. Андрей Близниченко

В начале 2024 года полузащитник Андрей Близниченко, прошедшей осенью выступавший за «Верес», получил статус свободного агента.

29-летний игрок эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем закончились поиски нового клуба:

«К сожалению, достойного предложения, которое бы меня устроило, я не дождался. Поэтому решил, что будет лучше не форсировать события и соглашаться на любое приглашение, а подготовившись, как следует трудоустроиться в амбициозной команде уже во время летнего трансферного окна. Я считаю, что еще не сказал свое последнее слово в футболе и мне еще рано вешать бутсы на гвоздь».

Кроме выступлений за «Верес», «Ингулец», «Днепр», молдавский «Шериф», турецкий «Карабюксор» Андрей Близниченко провел 77 матчей за сборные Украины всех возрастов, записав в свой актив 12 голов.

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Андрей Близниченко инсайд свободный агент Верес Ровно
Источник Sport.ua
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