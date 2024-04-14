Серия А. Милан потерял очки в матче с Сассуоло, ВАР отменил два гола
«Россонери» не смогли обыграть аутсайдера
«Милан» в матче 32-го тура Серии А на выезде потерял очки в матче с «Сассуоло» – ничья 3:3. «Россонери» дважды уступали в счете с разницей в два гола, но сумели совершить камбэк.
Отметим, что «Милан» мог одержать победу, однако ВАР отменил из-за микроскопических офсайдов два гола Самуэля Чуквуэзе.
Серия А. 32-й тур
Сассуоло – Милан – 3:3
Голы: Пинамонти 4, Лорьенте 10, 53 – Леау 20, Йович 59, Окафор 84
Ранее «Наполи» не сумел обыграть «Фрозиноне». «Милан» остается вторым в турнирной таблице, отставая от «Интера» на 13 очков. «Сассуоло» с 26 баллами занимает предпоследнее, 19-е место.
Офсайды Чуквуэзе:
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