Дубль Шеддиры. Фрозиноне на выезде отобрал очки у Наполи
Шансы «Партенопеи» на Лигу чемпионов становятся все ниже
«Наполи» в матче 32-го тура Серии А дома не сумел обыграть «Фрозиноне» – ничья 2:2. Дубль в составе гостей оформил Валид Шеддира. «Фрозиноне» мог даже одержать победу, но Матиас Соуле не реализовал пенальти.
Серия А. 32-й тур
Наполи – Фрозиноне – 2:2
Голы: Политано 16, Осимхен 63 – Шеддира 50,73
Удаление: Марио Руй 90+8 (Наполи)
На 30-й минуте Матиас Соуле (Фрозиноне) не реализовал пенальти.
«Наполи» благодаря этой ничьей набрал 49 очков и остается на восьмом месте в турнирной таблице. «Фрозиноне» набрал 27 баллов и покинул зону вылета.
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