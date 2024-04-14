Дубль Шеддиры. Фрозиноне на выезде отобрал очки у Наполи

«Наполи» в матче 32-го тура Серии А дома не сумел обыграть «Фрозиноне» – ничья 2:2. Дубль в составе гостей оформил Валид Шеддира. «Фрозиноне» мог даже одержать победу, но Матиас Соуле не реализовал пенальти.

Серия А. 32-й тур

Наполи – Фрозиноне – 2:2

Голы: Политано 16, Осимхен 63 – Шеддира 50,73

Удаление: Марио Руй 90+8 (Наполи)

На 30-й минуте Матиас Соуле (Фрозиноне) не реализовал пенальти.

«Наполи» благодаря этой ничьей набрал 49 очков и остается на восьмом месте в турнирной таблице. «Фрозиноне» набрал 27 баллов и покинул зону вылета.