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  4. Лунин раскритиковал судейство в матче Мальорка – Реал. Что произошло?
Испания
14 апреля 2024, 17:16 |
352
1

Лунин раскритиковал судейство в матче Мальорка – Реал. Что произошло?

Андрей отыграл на ноль и помог королевскому клубу победить (1:0) в 31-м туре Ла Лиги

14 апреля 2024, 17:16 |
352
1
Лунин раскритиковал судейство в матче Мальорка – Реал. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

13 апреля состоялся матч 31-го тура Ла Лиги между командами «Мальорка» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер гостей Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Лунин оформил несколько важных сейвов, в частности парировал удар Серхи Дардера на 74-й минуте, но едва не пропустил на гол на последних секундах после дуэли с Ведат Мурики.

В добавленное арбитром время ко второму тайму 29-летний форвард из Косово откликнулся на высокую подачу в штрафную площадь. Лунин поймал мяч, но из-за столкновения с Ведатом выпустил его из рук и упал на газон. Мурики пробил, но не попал по пустым воротам. Главный судья матча никак не отреагировал на эпизод.

Как сообщает издание DefensaCentral, Лунин остался явно недовольным таким решение рефери:

«Это явный удар, явный фол. Этого не может быть», – сказал Лунин.

В текущем сезоне Андрей Лунин отыграл за «Реал» 26 матчей во всех турнирах, пропустил 22 мяча и в 12 поединках сохранил ворота сухими.

Видеообзор матча Мальорка – Реал Мадрид – 0:1

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
Шось він багато патяка. То недавно на Вісіуса, коли один з мячів забивав МС, тепер тут, звєзда, млять!
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