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  4. ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
Испания
13 апреля 2024, 23:15 |
2303
1

ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки

Украинский вратарь помог «Реалу» набрать три очка

13 апреля 2024, 23:15 |
2303
1
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. «Галактикос» победили со счетом 1:0.

Вратарь «Реала» Андрей Лунин сегодня вышел в старте и провел свой 12-й сухой матч в сезоне.

Пресс-служба Ла Лиги опубликовала эффектный сейв Лунина в этом матче, который украинец совершил на 74-й минуте при счете 1:0, отразив дальний удар полузащитника хозяев Серхи Дардера.

ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после суперудара игрока Мальорки

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Источник Sport.ua
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LexХХХ
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