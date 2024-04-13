ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
Украинский вратарь помог «Реалу» набрать три очка
В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Реал».
Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. «Галактикос» победили со счетом 1:0.
Вратарь «Реала» Андрей Лунин сегодня вышел в старте и провел свой 12-й сухой матч в сезоне.
Пресс-служба Ла Лиги опубликовала эффектный сейв Лунина в этом матче, который украинец совершил на 74-й минуте при счете 1:0, отразив дальний удар полузащитника хозяев Серхи Дардера.
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после суперудара игрока Мальорки
🧤 ¡@AndreyLunin13 evitó el tanto del empate! #LALIGAHighlights | @realmadrid pic.twitter.com/jW8w9bukqi— LALIGA (@LaLiga) April 13, 2024
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