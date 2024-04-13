ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. «Галактикос» победили со счетом 1:0.

Вратарь «Реала» Андрей Лунин сегодня вышел в старте и провел свой 12-й сухой матч в сезоне.

Пресс-служба Ла Лиги опубликовала эффектный сейв Лунина в этом матче, который украинец совершил на 74-й минуте при счете 1:0, отразив дальний удар полузащитника хозяев Серхи Дардера.

ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после суперудара игрока Мальорки