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  4. Хавбек Руха: «Ничья с Кривбассом? Мы недовольны результатом»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 16:45 |
87
0

Хавбек Руха: «Ничья с Кривбассом? Мы недовольны результатом»

Олег Федор – о матче против команды Юрия Вернидуба

14 апреля 2024, 16:45 |
87
0
Хавбек Руха: «Ничья с Кривбассом? Мы недовольны результатом»
ФК Рух. Олег Федор

Полузащитник «Руха» Олег Федор поделился впечатлениями от матча 24-го тура УПЛ против «Кривбасса» (ничья 1:1):

«Мы недовольны результатом, ведь игра нам удавалась и «Рух» должен был дожимать соперника в домашних стенах. Если бы игроки нашей команды реализовали свои моменты в первом тайме, то матч пошел бы по совсем другому сценарию, но, к сожалению, забить не удалось. Пропущенный гол перед перерывом разочаровал нас, но, с другой стороны, он добавил нам сил и мотивации сыграть лучше во втором тайме, ведь нужно было отыгрываться.

Каждый игрок нашей команды чувствует друг друга на поле. Мы наигрываем различные комбинации и во время матча пытаемся воплотить их в жизнь - в эпизоде с голом, который забил Таллес, именно так и произошло. Хотелось победить, но, видимо, не хватило хладнокровия на последних минутах, потому что надо было спокойнее обращаться с мячом».

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Олег Федор Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Рух - Кривбасс
Источник ФК Рух Львов
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