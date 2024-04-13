Хави может остаться в Барселоне. У наставника есть три условия
Тренер требует у руководства усиление клуба
Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.
Однако, по информации Mundo Deportivo, последние успешные выступления «Барселоны» заставили испанского тренера задуматься о своем последнем решении. Испанский тренер может передумать, если руководство команды усилит состав в летнее трансферное окно. Отмечается, что Хави хочет видеть в команде Йозуа Киммиха из «Баварии», Бернарду Силву из «Манчестер Сити» и Мартина Субименди из «Реал Сосьедад».
Ранее сообщалось, что Хави может возглавить амстердамский «Аякс».
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