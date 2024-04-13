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  4. Хави может остаться в Барселоне. У наставника есть три условия
Испания
13 апреля 2024, 17:28 |
941
1

Хави может остаться в Барселоне. У наставника есть три условия

Тренер требует у руководства усиление клуба

13 апреля 2024, 17:28 |
941
1
Хави может остаться в Барселоне. У наставника есть три условия
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

Однако, по информации Mundo Deportivo, последние успешные выступления «Барселоны» заставили испанского тренера задуматься о своем последнем решении. Испанский тренер может передумать, если руководство команды усилит состав в летнее трансферное окно. Отмечается, что Хави хочет видеть в команде Йозуа Киммиха из «Баварии», Бернарду Силву из «Манчестер Сити» и Мартина Субименди из «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что Хави может возглавить амстердамский «Аякс».

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Йозуа Киммих Мартин Субименди Бернарду Силва Барселона Хави Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Mundo Deportivo
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Harun Bakircioğlu
Очередные выдумки для просмотров и лукасов. Он только вчера говорил, что ни при каких условиях не изменит решения. 
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