Хави может возглавить один из самых титулованных клубов мира

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

По информации испанского издания Diario SPORT, испанский специалист может продолжить карьеру в Нидерландах. В услугах легенды «Барселоны» заинтересован амстердамский «Аякс», руководство которого хочет вернуть команду на высокие позиции в местном чемпионате.

С октября прошлого года «Аякс» возглавляет Джон ван‘т Схип, однако он, скорее всего, покинет клуб в конце сезона. Пока амстердамцы занимают в чемпионате Нидерландов пятое место, имея в активе 44 очка.