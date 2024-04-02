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  4. Хави может возглавить один из самых титулованных клубов мира
Испания
02 апреля 2024, 19:40 |
495
0

Хави может возглавить один из самых титулованных клубов мира

Испанский специалист заинтересовал «Аякс»

02 апреля 2024, 19:40 |
495
0
Хави может возглавить один из самых титулованных клубов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

По информации испанского издания Diario SPORT, испанский специалист может продолжить карьеру в Нидерландах. В услугах легенды «Барселоны» заинтересован амстердамский «Аякс», руководство которого хочет вернуть команду на высокие позиции в местном чемпионате.

С октября прошлого года «Аякс» возглавляет Джон ван‘т Схип, однако он, скорее всего, покинет клуб в конце сезона. Пока амстердамцы занимают в чемпионате Нидерландов пятое место, имея в активе 44 очка.

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Хави Барселона чемпионат Нидерландов по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера Аякс
Источник Sport.es
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