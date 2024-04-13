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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 16:23 | Обновлено 13 апреля 2024, 16:28
214
0

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Заиграть в Динамо при Хацкевиче не получилось»

Хавбек «Александрии» рассказал о своем периоде карьеры в киевском клубе

13 апреля 2024, 16:23 | Обновлено 13 апреля 2024, 16:28
214
0
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Заиграть в Динамо при Хацкевиче не получилось»
ФК Динамо. Владислав Калитвинцев

31-летний полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев рассказал о своем периоде карьеры в киевском «Динамо»:

– С Ребровым было работать одно удовольствие. Тренировочный процесс интересен: все интенсивно, все с мячом. Было все на высоком уровне. Чувствовалось, что это тренер топ-уровня. Хотелось прямо выходить на каждую тренировку. От него было больше всего доверия. Помощником у него был тогда Рауль Рианчо, он тоже ко мне хорошо относился. Вначале было очень большое доверие ко мне.

Почему не сложилось с Хацкевичем? Я буду за себя говорить. Сборы были, все хорошо, отлично себя чувствовал, набрал кондиции. Через несколько дней уже должны были вылетать в Киев, была легкая тренировка: моделирование атак. И я простреливал в штрафную низом и потянул переднюю мышцу бедра и снова вылетел.

Восстанавливался, потом приехал и Хацкевич мне сказал: «Нужно набрать кондиции из-за дубля, несколько матчей сыграешь, а там будет видно». Так я в дубле полгода и провел, сыграл матчей 15. Потом он меня уже взял в заявку на матч с Карпатами, когда мы 1:2 проиграли. Я вышел, кажется, на 20–30 минут. И вот это была единственная игра под его руководством за первую команду.

Не осталось ли обиды на Динамо? Никаких обид нет. Понимаю, что травмы меня выбивали, помешали развитию. Думаю, что я пересидел в Динамо. Просто в тот момент пришел Хацкевич, который мне сказал переподписывать контракт. Я переподписал, и вот так вышло, что не удалось при нем заиграть. Тогда уже стало очевидным, что нужно принимать решение уходить из Динамо.

Спасибо Игорю Суркису, который меня отпустил. Я разорвал контракт, а он мне сказал: «Желаю тебе всего лучшего, не хочу тормозить твою карьеру. Иди играй – я тебя отпускаю». Тогда только он говорил, а я сидел, слушал и кивал головой. Услышал от него очень теплые слова. Игорь Михайлович очень надеялся, что я сыграю в Динамо. Но это футбольная жизнь. Так мы и разошлись, я поблагодарил его.

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Источник Украинский футбол
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