Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Моя мечта и цель – сыграть за сборную Украины»

31-летний полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев верит, что еще может попасть в сборную Украины:

«Выступление за сборную Украины до сих пор остается мечтой? Конечно, до сих пор не дебютировал. Это моя и мечта, и цель. Чтобы попасть туда, нужно стабильно играть, демонстрировать достойную статистику. Неважно – попадешь ты туда в 18, 30 или в 36 лет. Всегда есть шанс туда пробиться.

Когда играл в молодежке, все были на высоком уровне: Малиновский, Буяльский. Караваев вообще был незаменим: бегал по всей правой бровке, там здоровья очень много. Будковский с его габаритами и ростом имеет хорошую технику, отлично играет корпусом – таких нападающих мало. Было видно, что они могут вырасти в классных футболистов. В итоге так и вышло».