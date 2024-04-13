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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 13:23 | Обновлено 13 апреля 2024, 13:29
145
0

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Моя мечта и цель – сыграть за сборную Украины»

31-летний полузащитник «Александрии» верит в попадание в сборную

13 апреля 2024, 13:23 | Обновлено 13 апреля 2024, 13:29
145
0
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Моя мечта и цель – сыграть за сборную Украины»
ФК Александрия. Владислав Калитвинцев

31-летний полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев верит, что еще может попасть в сборную Украины:

«Выступление за сборную Украины до сих пор остается мечтой? Конечно, до сих пор не дебютировал. Это моя и мечта, и цель. Чтобы попасть туда, нужно стабильно играть, демонстрировать достойную статистику. Неважно – попадешь ты туда в 18, 30 или в 36 лет. Всегда есть шанс туда пробиться.

Когда играл в молодежке, все были на высоком уровне: Малиновский, Буяльский. Караваев вообще был незаменим: бегал по всей правой бровке, там здоровья очень много. Будковский с его габаритами и ростом имеет хорошую технику, отлично играет корпусом – таких нападающих мало. Было видно, что они могут вырасти в классных футболистов. В итоге так и вышло».

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Владислав Калитвинцев Александрия сборная Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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