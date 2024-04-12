Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Кайфую, когда смотрю на свой гол в ворота россии»

Полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев прокомментировал матчи между юношескими сборными Украины и россии:

«Эмоции после того гола были положительные. Сейчас тем более, когда пересматриваю тот гол. Кайфую. Хотя мы в том финале и проиграли, но на следующий год мы приехали и 4:0 их обыграли. Поэтому я вдвое больше доволен, когда попадаю на видео с тех матчей.

Как решился на удар? Да просто на тренировках постоянно бил. Мне с детства было безразлично, с какой дистанции пробивать. Тем более, что тогда я чувствовал уверенность. С большим удовольствием и мотивацией приезжал в сборную. Такие решения принимаются, когда ты имеешь уверенность и находишься в хороших кондициях.

Реакцию нашего тренерского штаба, думаю, все видели. Там было все понятно, все были в шоке, не понимали как оттуда можно забить. Реакция россиян? Вроде ничего не говорили, но в том финале они ужасно себя вели. Могли сказать пару ласковых слов, за которые можно зацепиться и, как говорится, по лицу получить. Не по-футбольному, какие-то гнилые они».

Ранее Владислав Калитвинцев поделился воспоминаниями о Михаиле Мудрике времен киевского «Арсенала».