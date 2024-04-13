Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Надо что-нибудь выпить, чтобы успокоиться»
Главный тренер «Миная» прокомментировал ничью с «Оболонью»
Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал ничью с киевской «Оболонью» (1:1) в матче 24-го тура УПЛ.
– Поздравляю «Оболонь» с хорошей игрой. Они заслужили это очко, они бились до конца, не сдавались. Относительно моей команды, спасибо им за самоотдачу, потому что действительно они потеряли много сил. Сегодня хотели выиграть, но, к сожалению, можно сказать, много детских ошибок привело к тому, что мы не выиграли.
– Какие именно ошибки?
– Не хочу об этом говорить. Честно, впервые такое у меня, что нет сил вообще что-то сказать. Мне нужно сначала посмотреть. Я раньше говорил, что у нас нет виноватых, никого не обвиняем, всегда команда виновата, если не выиграли.
– Довольны ли Вы тем, как команда играла в большинстве?
– Честно, недоволен, нет. Мне не понравилось, как сегодня команда играла. Мы выбрали хорошую тактику, хорошо начали. То, что я от них требовал – они и делали. До красной карточки все было хорошо у нас. Потом, когда мы стали играть в большинстве, все, о чем мы договаривались, исчезло. Наверное, они не были готовы к этому.
– Очень важно было не удалиться в ответ. Почему не удалось?
– Не удалось, повторюсь, потому что было много детских ошибок. Не принимали правильные решения, это привело к тому, что мы не выиграли сегодня.
– Вы очень эмоционально реагировали. Насколько градус нервов зашкаливал сегодня?
– Сегодня у меня стресс, впервые надо что-то выпить, чтобы успокоиться, потому что я сам не такой, всегда нормально реагирую на разные ситуации. Но сегодня, честно, сам не знаю, что я такой. Мне надо тоже пересмотреть свое отношение, потому что не хочется быть таким. Значит, видимо, я делал какие-то ошибки, и из-за этих ошибок сам больше нервничал.
– Почему такая реакция?
– Возможно, я много требую от этой команды, потому что мне хочется всегда большего. Хочется выигрывать, брать очки с любым соперником, хочется играть с любым соперником.
Может, у нас действительно нет сил для этого. Поэтому я настолько импульсивный сегодня был. Особенно когда стали играть в большинстве, я очень сильно хотел. У нас очень хороший шанс был, чтобы догнали всех остальных, которые тоже борются за выживание в УПЛ. К сожалению, мы не смогли сегодня это сделать.
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