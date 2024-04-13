Руководство турецкого «Трабзонспора» решило отложить запланированное начало переговоров с «Шахтером» по трансферу центрбека Марлона.

Такое решение «бордово-синие» приняли из-за травмы колена, которую недавно получил футболист и по поводу которой он уже перенес операцию.

Вернется ли «Трабзонспор» к варианту с Марлоном пока неизвестно.

Напомним, в настоящий момент Марлон по Annexe 7 ФИФА выступает за «Флуминенсе».