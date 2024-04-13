Украина. Премьер лига13 апреля 2024, 14:10 |
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Трабзонспор отложил переговоры с Шахтером по Марлону из-за травмы игрока
Ранее турки намеревались усилить бразильцем защитную линию команды в летнее трансферное окно
13 апреля 2024, 14:10 |
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Руководство турецкого «Трабзонспора» решило отложить запланированное начало переговоров с «Шахтером» по трансферу центрбека Марлона.
Такое решение «бордово-синие» приняли из-за травмы колена, которую недавно получил футболист и по поводу которой он уже перенес операцию.
Вернется ли «Трабзонспор» к варианту с Марлоном пока неизвестно.
Напомним, в настоящий момент Марлон по Annexe 7 ФИФА выступает за «Флуминенсе».
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