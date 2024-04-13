Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трабзонспор отложил переговоры с Шахтером по Марлону из-за травмы игрока
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 14:10 |
178
0

Трабзонспор отложил переговоры с Шахтером по Марлону из-за травмы игрока

Ранее турки намеревались усилить бразильцем защитную линию команды в летнее трансферное окно

13 апреля 2024, 14:10 |
178
0
Трабзонспор отложил переговоры с Шахтером по Марлону из-за травмы игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Руководство турецкого «Трабзонспора» решило отложить запланированное начало переговоров с «Шахтером» по трансферу центрбека Марлона.

Такое решение «бордово-синие» приняли из-за травмы колена, которую недавно получил футболист и по поводу которой он уже перенес операцию.

Вернется ли «Трабзонспор» к варианту с Марлоном пока неизвестно.

Напомним, в настоящий момент Марлон по Annexe 7 ФИФА выступает за «Флуминенсе».

По теме:
Стали известны даты и время матчей 27-го тура Украинской Премьер-лиги
Шахтер U-16 – Динамо U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер U-14 – Динамо U-14. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марлон Шахтер Донецк Трабзонспор Флуминенсе трансферы УПЛ трансферы травма колена
Источник Fanatik
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Футбол | 13 апреля 2024, 07:45 11
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо

Поединок состоится 13 апреля в 15:30

Оболонь – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13 апреля 2024, 11:30 2
Оболонь – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Важнейшая игра для аутсайдеров Премьер-Лиги в борьбе за сохранение места среди сильнейших

Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Футбол | 13.04.2024, 00:04
Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
Теннис | 13.04.2024, 10:05
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
Де Брюйне считает, что отравился в отеле перед матчем с Реалом
Футбол | 13.04.2024, 09:13
Де Брюйне считает, что отравился в отеле перед матчем с Реалом
Де Брюйне считает, что отравился в отеле перед матчем с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
12.04.2024, 13:54 21
Футбол
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Степаненко сделал решительное заявление о планах
12.04.2024, 11:50
Футбол
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
12.04.2024, 12:38 31
Футбол
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
12.04.2024, 18:49 39
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
12.04.2024, 16:15 9
Футбол
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
11.04.2024, 16:50
Футбол
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
12.04.2024, 06:50
Другие виды
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
11.04.2024, 15:10 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем