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  4. Защитник Шахтера перенес операцию в Бразилии. Когда вернется – непонятно
Украина. Премьер лига
06 апреля 2024, 20:13 | Обновлено 06 апреля 2024, 20:14
1282
1

Защитник Шахтера перенес операцию в Бразилии. Когда вернется – непонятно

Марлон, видимо, больше не сыграет за «Флуминенсе»

06 апреля 2024, 20:13 | Обновлено 06 апреля 2024, 20:14
1282
1
Защитник Шахтера перенес операцию в Бразилии. Когда вернется – непонятно
ФК Флуминенсе. Марлон

28-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон, который в настоящий момент по Annexe 7 ФИФА выступает за «Флуминенсе», накануне перенес в Бразилии артроскопическую операцию на правом колене.

По имеющимся данным, операция прошла успешно, однако сроки возвращения Марлона в строй пока остаются неизвестными.

Марлон получил повреждение колена еще в конце февраля, а в начале марта в поединке против «Ботафого» усугубил его, из-за чего ему в итоге и потребовалась операция.

Временное трудовое соглашение Марлона с «Флуминенсе» действует до 30 июня, а потому есть вероятность, что за «трехцветных» центрбек больше не сыграет, так как должен будет вернуться в «Шахтер».

Ранее СМИ сообщали об интересе к Марлону со стороны турецкого «Трабзонспора».

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Марлон операция на колене Флуминенсе Шахтер Донецк травма колена
Источник Bolavip Brasil
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Falko
Щось маю чуйку, що Annexe 7 знову пролонгують.
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