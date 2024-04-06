Защитник Шахтера перенес операцию в Бразилии. Когда вернется – непонятно

28-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон, который в настоящий момент по Annexe 7 ФИФА выступает за «Флуминенсе», накануне перенес в Бразилии артроскопическую операцию на правом колене.

По имеющимся данным, операция прошла успешно, однако сроки возвращения Марлона в строй пока остаются неизвестными.

Марлон получил повреждение колена еще в конце февраля, а в начале марта в поединке против «Ботафого» усугубил его, из-за чего ему в итоге и потребовалась операция.

Временное трудовое соглашение Марлона с «Флуминенсе» действует до 30 июня, а потому есть вероятность, что за «трехцветных» центрбек больше не сыграет, так как должен будет вернуться в «Шахтер».

Ранее СМИ сообщали об интересе к Марлону со стороны турецкого «Трабзонспора».