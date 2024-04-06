Защитник Шахтера перенес операцию в Бразилии. Когда вернется – непонятно
Марлон, видимо, больше не сыграет за «Флуминенсе»
28-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон, который в настоящий момент по Annexe 7 ФИФА выступает за «Флуминенсе», накануне перенес в Бразилии артроскопическую операцию на правом колене.
По имеющимся данным, операция прошла успешно, однако сроки возвращения Марлона в строй пока остаются неизвестными.
Марлон получил повреждение колена еще в конце февраля, а в начале марта в поединке против «Ботафого» усугубил его, из-за чего ему в итоге и потребовалась операция.
Временное трудовое соглашение Марлона с «Флуминенсе» действует до 30 июня, а потому есть вероятность, что за «трехцветных» центрбек больше не сыграет, так как должен будет вернуться в «Шахтер».
Ранее СМИ сообщали об интересе к Марлону со стороны турецкого «Трабзонспора».
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