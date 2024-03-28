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  4. Трабзонспор собирается начать переговоры по трансферу защитника Шахтера
Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 09:55 |
1041
0

Трабзонспор собирается начать переговоры по трансферу защитника Шахтера

Летом турки хотят подписать Марлона

28 марта 2024, 09:55 |
1041
0
Трабзонспор собирается начать переговоры по трансферу защитника Шахтера
ФК Шахтер. Марлон

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» в летнее трансферное окно планирует провести масштабную кампанию по обновлению состава.

В частности, «бордово-синие» собираются подписать минимум двух центральных защитников, и одним из них может стать 28-летний бразильский легионер «Шахтера» Марлон, который в настоящий момент по Annexe 7 ФИФА выступает на родине за «Флуминенсе».

«Трабзонспор» собирается начать переговоры с «Шахтером» и Марлоном о трансфере заранее.

Турецкий клуб хотел подписать Марлона еще летом 2022 года, однако тогда сделка не состоялась из-за сопротивления со стороны супруги футболиста, отказавшейся переезжать жить в Трабзон.

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Источник Fanatik
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