Украина. Первая лига13 апреля 2024, 12:30 |
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Ингулец – Эпицентр, Виктория – Прикарпатье. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 13 апреля трансляцию поединков Первой лиги
13 апреля 2024, 12:30 |
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13 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
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Первая лига. Второй раунд. 13 апреля
Чемпионская группа
- 12:30. Ингулец – Эпицентр
- 13:30. Виктория – Прикарпатье
Группа выбывания
- 12:00. Подолье – Металлург
- 13:00. Нива Тернополь – Чернигов
- 14:30. Буковина – Горняк-Спорт
Турнирная таблица
12:00. Подолье – Металлург
12:30. Ингулец – Эпицентр
13:00. Нива Тернополь – Чернигов
13:30. Виктория – Прикарпатье
14:30. Буковина – Горняк-Спорт
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