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Чемпионат Украины
Ингулец
13.04.2024 12:30 - : -
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 апреля 2024, 12:30 |
108
0

Ингулец – Эпицентр, Виктория – Прикарпатье. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 13 апреля трансляцию поединков Первой лиги

13 апреля 2024, 12:30 |
108
0
Ингулец – Эпицентр, Виктория – Прикарпатье. Смотреть онлайн LIVE

13 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 13 апреля

Чемпионская группа

  • 12:30. Ингулец – Эпицентр
  • 13:30. Виктория – Прикарпатье

Группа выбывания

  • 12:00. Подолье – Металлург
  • 13:00. Нива Тернополь – Чернигов
  • 14:30. Буковина – Горняк-Спорт

Турнирная таблица

12:00. Подолье – Металлург

12:30. Ингулец – Эпицентр

13:00. Нива Тернополь – Чернигов

13:30. Виктория – Прикарпатье

14:30. Буковина – Горняк-Спорт

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Источник Sport.ua
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