Первая лига. Ингулец одержал важную победу в борьбе за выход в УПЛ
Команда держится в топ-2 чемпионской группы
Ингулец в матче Первой лиги не без проблем обыграл Эпицентр со счетом 1:0 и остается на второй позиции в борьбе за прямой выход в УПЛ. Команда набрала 49 пунктов и отстает от лидера Карпат на 8 очков.
Топ-3 с 45 очками замыкает Левый берег.
Первая лига. Чемпионская группа. 4-й тур
Ингулец – Эпицентр 1:0
Гол: Мельничук, 66
Виктория – Прикарпатье 0:1
Гол: Кос, 11
Группа выбывания
Подолье – Металлург З 3:1
Голы: Кобзар, 23, Корешков, 43, Савчук, 65 – Шейн, 17
Нива – Чернигов 0:0
Буковина – Горняк Спорт 1:1
Голы: Палагнюк, 36 – Тузенко, 39
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