Первая лига. Ингулец одержал важную победу в борьбе за выход в УПЛ

Ингулец в матче Первой лиги не без проблем обыграл Эпицентр со счетом 1:0 и остается на второй позиции в борьбе за прямой выход в УПЛ. Команда набрала 49 пунктов и отстает от лидера Карпат на 8 очков.

Топ-3 с 45 очками замыкает Левый берег.

Первая лига. Чемпионская группа. 4-й тур

Ингулец – Эпицентр 1:0

Гол: Мельничук, 66

Виктория – Прикарпатье 0:1

Гол: Кос, 11

Группа выбывания

Подолье – Металлург З 3:1

Голы: Кобзар, 23, Корешков, 43, Савчук, 65 – Шейн, 17

Нива – Чернигов 0:0

Буковина – Горняк Спорт 1:1

Голы: Палагнюк, 36 – Тузенко, 39

Турнирная таблица