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Чемпионат Украины
Ингулец
13.04.2024 12:50 – FT 1 : 0
Эпицентр
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Украина. Первая лига
13 апреля 2024, 19:36 | Обновлено 13 апреля 2024, 19:37
207
0

Первая лига. Ингулец одержал важную победу в борьбе за выход в УПЛ

Команда держится в топ-2 чемпионской группы

13 апреля 2024, 19:36 | Обновлено 13 апреля 2024, 19:37
207
0
Первая лига. Ингулец одержал важную победу в борьбе за выход в УПЛ
ФК Ингулец

Ингулец в матче Первой лиги не без проблем обыграл Эпицентр со счетом 1:0 и остается на второй позиции в борьбе за прямой выход в УПЛ. Команда набрала 49 пунктов и отстает от лидера Карпат на 8 очков.

Топ-3 с 45 очками замыкает Левый берег.

Первая лига. Чемпионская группа. 4-й тур

Ингулец – Эпицентр 1:0
Гол: Мельничук, 66

Виктория – Прикарпатье 0:1
Гол: Кос, 11

Группа выбывания

Подолье – Металлург З 3:1
Голы: Кобзар, 23, Корешков, 43, Савчук, 65 – Шейн, 17

Нива – Чернигов 0:0

Буковина – Горняк Спорт 1:1
Голы: Палагнюк, 36 – Тузенко, 39

Турнирная таблица

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Первая лига Украины Ингулец Эпицентр Каменец-Подольский Виктория Сумы (Николаевка) Прикарпатье Ивано-Франковск Металлург Запорожье Нива Тернополь Чернигов Буковина Черновцы Горняк-Спорт
Источник Sport.ua
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