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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
13.04.2024 17:00 - : -
Лутон Таун
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Англия
13 апреля 2024, 08:59 | Обновлено 13 апреля 2024, 09:00
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0

Манчестер Сити – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 13 апреля в 17:00 по Киеву

13 апреля 2024, 08:59 | Обновлено 13 апреля 2024, 09:00
25
0
Манчестер Сити – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля на «Этихад» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Лутон Таун». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда на этой неделе играла важнейший и тяжелейший поединок. Она начала четвертьфинальный раунд Лиги чемпионов с Реалом. Во вторник в Мадриде получится тяжелый, но равный матч, а итоговые 3-3 в целом в пользу англичан, что выступали на выезде. Ну, а в следующую субботу будет полуфинал кубка Англии, с Челси, и там, конечно же, Пеп Гвардиола тоже требует результата. При этом горожане не могут чем-то жертвовать и в рамках АПЛ. Они так и не смогли обыграть у обоих главных конкурентов, что у Ливерпуля, что у Арсенала - с последним закончили 0-0 уже после паузы на игры сборных, и оставались в положении догоняющих. Вот с Астон Виллой получилось выдать разгромную победу, 4-1 - благо, Фоден оформил хет-трик. Не без труда, но обыграли и Кристал Пэлас, с примерно таким же итогом - 4-2.

Лутон Таун

Клуб в свое время даже кубок выигрывал. И держался на протяжении полного десятилетия в элитном дивизионе страны. Но в начале 90-х последовал вылет, и вернуться шляпники смогли только в прошлом году, и то через стыковые поединки. Изначально такого новичка рассматривали как аутсайдера, причем главного. И, хотя подопечные Эдвардса сумели достойно себя проявить, все-таки идут в зоне вылета. Особенно в последних турах, 2024-го года, когда даже ничьих стало очень мало - с Кристал Пэлас и Ноттингем Форест закончили 1-1, что мало помогает в борьбе за выживание. А вот 2-1 с Борнмутом и новый штраф ирисок вселяют оптимизм.

Статистика личных встреч

В этом сезоне Голубая Луна сыграла со шляпниками впервые в этом столетии, точнее, после 1999-го года. И если в АПЛ фаворит выиграл у дебютанта минимально, 2-1, то в конце декабря, в кубке, уже разгромили его 6-2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом чемпиона. Но он не лишен проблем и поглощен мыслями о Реале. Стоит присмотреться к варианту оба забьют (коэффициент - 2,12).

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Источник Sport.ua
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