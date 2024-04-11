В субботу, 13 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Лутон Таун».

Прогноз на поединок читайте в Telegram.

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформі.

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