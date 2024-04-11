Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
13.04.2024 17:00 - : -
Лутон Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 апреля 2024, 17:45 |
100
0

Манчестер Сити – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 17:00 матч чемпионата Англии

11 апреля 2024, 17:45 |
100
0
Манчестер Сити – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 13 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Лутон Таун».

  • Прогноз на поединок читайте в Telegram.

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформі.

Манчестер Сити – Лутон Таун
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Быстрее и меньше ошибок. В АПЛ будет новая система определения офсайда
Борнмут – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Еще один клуб АПЛ получил очковый штраф. Но наказание будет не сейчас
Манчестер Сити Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Аталанта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 11 апреля 2024, 17:04 1
Ливерпуль – Аталанта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Ливерпуль – Аталанта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный еврокубковый поединок

Байер Хаби Алонсо хочет купить украинскую звезду. Интересуется и ПСЖ
Футбол | 11 апреля 2024, 00:24 3
Байер Хаби Алонсо хочет купить украинскую звезду. Интересуется и ПСЖ
Байер Хаби Алонсо хочет купить украинскую звезду. Интересуется и ПСЖ

За Георгием Судаковым следят ряд европейских грандов

Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Футбол | 10.04.2024, 23:20
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Караваев рассказал о состоянии Динамо после 1:1 с ЛНЗ и о дальнейших планах
Футбол | 11.04.2024, 12:29
Караваев рассказал о состоянии Динамо после 1:1 с ЛНЗ и о дальнейших планах
Караваев рассказал о состоянии Динамо после 1:1 с ЛНЗ и о дальнейших планах
Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
Футбол | 11.04.2024, 07:30
Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МИЛЕВСКИЙ: «После пенальти Швейцарии на меня смотрели как на придурка»
МИЛЕВСКИЙ: «После пенальти Швейцарии на меня смотрели как на придурка»
09.04.2024, 19:07 8
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
10.04.2024, 07:01 2
Футбол
Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча
10.04.2024, 00:59 3
Футбол
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
10.04.2024, 17:48 41
Футбол
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 14:33 15
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
11.04.2024, 06:15 6
Футбол
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
10.04.2024, 21:15 2
Бокс
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
09.04.2024, 23:55 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем