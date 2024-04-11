13.04.2024 17:00 - : -
Англия11 апреля 2024, 17:45 |
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Манчестер Сити – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 апреля в 17:00 матч чемпионата Англии
11 апреля 2024, 17:45 |
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В субботу, 13 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Лутон Таун».
- Прогноз на поединок читайте в Telegram.
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформі.
Манчестер Сити – Лутон ТаунСмотреть трансляцию
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