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ITF
13 апреля 2024, 04:48 |
46
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Элина Свитолина – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию третьей игры матчевого противостояния КБДК Украина – Румыния

13 апреля 2024, 04:48 |
46
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Элина Свитолина – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Ана Богдан

13 апреля женская сборная Украины по теннису продолжит матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Первый поединок второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) проведут Элина Свитолина (WTA 18) и Ана Богдан (WTA 64).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву. После Элины и Аны на корт могут выйти Леся Цуренко и Жаклин Кристиан, если это понадобитя.

Сейчас Украина побеждает со счетом 2:0 после первого игрового дня. Если Свитолина обыграет Богдан, то «сине-желтые» квалифицируются в финал Кубка Билли Джин Кинг. При победе Свитолиной, скорее всего, также будет сыграл парный матч, который уже не будет иметь турнирного значения.

Расписание матчевого противостояния Украина – Румыния:

12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)

13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)

  • Элина Свитолина – Ана Богдан
  • Леся Цуренко – Жаклин Кристиан
  • Людмила Киченок / Надежда Киченок – Анка Тодони / Мара Гае

Элина Свитолина – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Элина Свитолина Ана Богдан смотреть онлайн женская сборная Украины по теннису женская сборная Румынии по теннису Украина - Румыния
Источник Sport.ua
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