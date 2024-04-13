Испания13 апреля 2024, 01:35 | Обновлено 13 апреля 2024, 01:50
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Бетис дома победил Сельту, прервав серию из 4 поражений подряд
У хозяев поля во втором тайме забили Хуан Миранда и Набиль Фекир
13 апреля 2024, 01:35 | Обновлено 13 апреля 2024, 01:50
41
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В матче 31-го тура Ла Лиги «Бетис» дома победил «Сельту» (2:1).
У хозяев поля во втором тайме забили Хуан Миранда и Набиль Фекир, а у гостей в конце игры забил Йорген Странд Ларсен.
«Бетис» набрал 45 очков (7-е место) и прервал серию из 4 поражений подряд. «Сельта» (28 баллов) идет на 17-й позиции.
Ла Лига. 31-й тур, 12 апреля
Бетис – Сельта – 2:1
Голы: Миранда, 53, Фекир, 83 – Ларсен, 90+1
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Сельта).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Набиль Фекир (Бетис).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Миранда (Бетис).
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