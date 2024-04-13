Бетис дома победил Сельту, прервав серию из 4 поражений подряд

В матче 31-го тура Ла Лиги «Бетис» дома победил «Сельту» (2:1).

У хозяев поля во втором тайме забили Хуан Миранда и Набиль Фекир, а у гостей в конце игры забил Йорген Странд Ларсен.

«Бетис» набрал 45 очков (7-е место) и прервал серию из 4 поражений подряд. «Сельта» (28 баллов) идет на 17-й позиции.

Ла Лига. 31-й тур, 12 апреля

Бетис – Сельта – 2:1

Голы: Миранда, 53, Фекир, 83 – Ларсен, 90+1

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