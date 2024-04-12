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Чемпионат Испании
Бетис
12.04.2024 22:00 - : -
Сельта
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Испания
12 апреля 2024, 06:21 |
36
0

Бетис – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

12 апреля 2024, 06:21 |
36
0
Бетис – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля на «Бенито Вильямарин» пройдет матч 31-го тура Примеры, в котором «Бетис» встретится с «Сельтой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Бетис – Сельта

Бетис

Команда свой пик сотрудничества с Мануэлем Пеллегрини пережила в 2022-м году: победа в кубке Испании и 5-е место в Ла Лиге. В следующем сезоне уже был откат на 6-ю позицию. Сейчас бело-зеленые еще больше разочаровывают. В Лиге Европы, завалив концовку группового этапа, испанцы закончили только 3-ми в своем квартете, а потом пребывание в Лиге конференций ограничилось февральскими поединками против загребского Динамо. После этого можно было сосредоточиться исключительно на Примере - из Копы дель Рей тоже коллектив рано закончил борьбу. Но получается и там все хуже: претендент на зону еврокубков, бетикос выдал серию поражений. С учетом 2:3 с Жироной уже после паузы на игры сборных, уступили вот уже четырежды кряду. Но пока что удается удерживать хотя бы 7-ю позицию.

Сельта

Клуб прошлым летом сделал ставку на Бенитеса. Рафа очевидно отозвался на приглашение из Виго, чтобы реанимировать свою карьеру после болезненных неудач типа увольнения из Эвертона. И руководство проекта было достаточно терпеливым к наставнику, и ждало прогресса после неудачного старта. Во втором круге вроде бы получилось прибавить, сделав шансы на выживание более чем реальными. Но вдруг с тренером решили расстаться, пусть и после разгромного поражения от мадридского Реала - хотя перед этим была ничья на поле Кадиса и победа над Альмерией. Примечательно, что это даже помогло, ведь удалось без него обыграть на выезде Севилью и оформить ничью с Райо Вальекано на Балаидос. Но все равно получается идти на 17-й позиции, пусть и имея +3 перед желтым субмарином.

Статистика личных встреч

У огурцов был мощный отрезок. Но в 5 крайних поединках была нулевая ничья и 4 победы галисийцев, в том числе 2-1 в январе.

Прогноз

GGBET верит в победу хозяев арены в Севилье. Но все-таки стоит подстраховаться форой 0 (коэффициент - 1,61).

GG.BET
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Источник Sport.ua
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