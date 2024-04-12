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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Мы приехали в Киев, чтобы, как минимум, не проиграть»
Украина. Первая лига
12 апреля 2024, 19:12 | Обновлено 12 апреля 2024, 19:13
237
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мы приехали в Киев, чтобы, как минимум, не проиграть»

Главный тренер «Карпат» прокомментировал победу над «Левым берегом»

12 апреля 2024, 19:12 | Обновлено 12 апреля 2024, 19:13
237
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мы приехали в Киев, чтобы, как минимум, не проиграть»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал победу над «Левым берегом» (1:0) в матче 4-го тура чемпионской группы Первой лиги:

«Мы приехали в Киев, чтобы, как минимум, не проиграть. «Карпатам» удалось выиграть и это хорошо. Нужно отметить «Левый берег». Это организованная команда в обороне и в центре поля, поэтому они не дали нам сильно разгуляться. Вынужденные замены у «Левого берега»? Когда основные игроки получают травмы, то это на пользу сопернику. Однако киевляне бились до конца, создавали напряжение у наших ворот, поэтому в конце матча было непросто».

После этой победы в активе команды Мирона Маркевича 57 очков в 22 матчах сезона Первой лиги.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Первая лига Украины Левый берег
Источник ФК Карпаты Львов
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