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Чемпионат Украины
Левый берег
12.04.2024 13:30 – FT 0 : 1
Карпаты Львов
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Украина. Первая лига
12 апреля 2024, 16:03 | Обновлено 12 апреля 2024, 16:21
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Карпаты остановили Левый берег, ФСК Мариуполь снова потерял очки

Завершились 3 матча Первой лиги

12 апреля 2024, 16:03 | Обновлено 12 апреля 2024, 16:21
303
0
Карпаты остановили Левый берег, ФСК Мариуполь снова потерял очки
ФК Левый берег

Сегодня, 12 апреля 2024 года, состоялись 3 матча 4-го тура чемпионской группы Первой лиги.

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СК «Полтава» дома одолела «Агробизнес» со счетом 2:1. Интересно, что полтавчане пропустили первыми, но сумели перевернуть игру во втором тайме.

В центральном матче тура «Левый берег» принимал львовские «Карпаты». К матчу киевляне подходили с серией из 3 побед подряд, но «львов» обыграть не сумели – проиграли 0:1.

ФСК «Мариуполь» и «Кудривка-Нива» сыграли в нулевую ничью. Это четвертая подряд потеря очков для ФСК, который в этом сезоне претендует на зону стыковых матчей.

Первая лига. Группа «Чемпионская». 12 апреля. 4-й тур

СК Полтава – Агробизнес – 2:1

Голы: Одарюк, 52, Щербак, 84 – Волков, 18

Левый берег – Карпаты – 0:1

Голы: Подлепенец, 56

ФСК Мариуполь – Кудривка-Нива – 0:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Карпаты Львов 22 18 3 1 41 - 12 57
2 Ингулец 21 14 4 3 42 - 14 46
3 Левый берег 22 14 3 5 49 - 13 45
4 Эпицентр 21 9 9 3 31 - 23 36
5 Полтава 22 9 7 6 40 - 32 34
6 ФСК Мариуполь 22 8 10 4 25 - 19 34
7 Агробизнес 22 9 6 7 22 - 20 33
8 Виктория 21 8 7 6 20 - 22 31
9 Кудровка-Нива 22 7 9 6 24 - 26 30
10 Прикарпатье 21 6 9 6 28 - 21 27
Полная таблица

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Мариуполь Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины Агробизнес Левый берег Кудровка
Источник Sport.ua
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