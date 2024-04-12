Карпаты остановили Левый берег, ФСК Мариуполь снова потерял очки

Сегодня, 12 апреля 2024 года, состоялись 3 матча 4-го тура чемпионской группы Первой лиги.

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СК «Полтава» дома одолела «Агробизнес» со счетом 2:1. Интересно, что полтавчане пропустили первыми, но сумели перевернуть игру во втором тайме.

В центральном матче тура «Левый берег» принимал львовские «Карпаты». К матчу киевляне подходили с серией из 3 побед подряд, но «львов» обыграть не сумели – проиграли 0:1.

ФСК «Мариуполь» и «Кудривка-Нива» сыграли в нулевую ничью. Это четвертая подряд потеря очков для ФСК, который в этом сезоне претендует на зону стыковых матчей.

Первая лига. Группа «Чемпионская». 12 апреля. 4-й тур

СК Полтава – Агробизнес – 2:1

Голы: Одарюк, 52, Щербак, 84 – Волков, 18

Левый берег – Карпаты – 0:1

Голы: Подлепенец, 56

ФСК Мариуполь – Кудривка-Нива – 0:0

Турнирная таблица