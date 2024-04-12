Карпаты остановили Левый берег, ФСК Мариуполь снова потерял очки
Завершились 3 матча Первой лиги
Сегодня, 12 апреля 2024 года, состоялись 3 матча 4-го тура чемпионской группы Первой лиги.
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СК «Полтава» дома одолела «Агробизнес» со счетом 2:1. Интересно, что полтавчане пропустили первыми, но сумели перевернуть игру во втором тайме.
В центральном матче тура «Левый берег» принимал львовские «Карпаты». К матчу киевляне подходили с серией из 3 побед подряд, но «львов» обыграть не сумели – проиграли 0:1.
ФСК «Мариуполь» и «Кудривка-Нива» сыграли в нулевую ничью. Это четвертая подряд потеря очков для ФСК, который в этом сезоне претендует на зону стыковых матчей.
Первая лига. Группа «Чемпионская». 12 апреля. 4-й тур
СК Полтава – Агробизнес – 2:1
Голы: Одарюк, 52, Щербак, 84 – Волков, 18
Левый берег – Карпаты – 0:1
Голы: Подлепенец, 56
ФСК Мариуполь – Кудривка-Нива – 0:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Карпаты Львов
|22
|18
|3
|1
|41 - 12
|57
|2
|Ингулец
|21
|14
|4
|3
|42 - 14
|46
|3
|Левый берег
|22
|14
|3
|5
|49 - 13
|45
|4
|Эпицентр
|21
|9
|9
|3
|31 - 23
|36
|5
|Полтава
|22
|9
|7
|6
|40 - 32
|34
|6
|ФСК Мариуполь
|22
|8
|10
|4
|25 - 19
|34
|7
|Агробизнес
|22
|9
|6
|7
|22 - 20
|33
|8
|Виктория
|21
|8
|7
|6
|20 - 22
|31
|9
|Кудровка-Нива
|22
|7
|9
|6
|24 - 26
|30
|10
|Прикарпатье
|21
|6
|9
|6
|28 - 21
|27
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