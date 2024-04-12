12.04.2024 13:30 - : -
Украина. Первая лига12 апреля 2024, 07:11 | Обновлено 12 апреля 2024, 07:20
15
0
Полтава – Агробизнес, Левый берег – Карпаты. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 12 апреля трансляцию поединков Первой лиги
12 апреля 2024, 07:11 | Обновлено 12 апреля 2024, 07:20
15
0
12 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. Второй раунд. 12 апреля
Чемпионская группа
- 12:45. Полтава – Агробизнес
- 13:30. Левый берег – Карпаты Львов
- 14:00. ФСК Мариуполь – Кудровка-Нива Бузовая
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Карпаты Львов
|21
|17
|3
|1
|40 - 12
|54
|2
|Ингулец
|21
|14
|4
|3
|42 - 14
|46
|3
|Левый берег
|21
|14
|3
|4
|49 - 12
|45
|4
|Эпицентр
|21
|9
|9
|3
|31 - 23
|36
|5
|ФСК Мариуполь
|21
|8
|9
|4
|25 - 19
|33
|6
|Агробизнес
|21
|9
|6
|6
|21 - 18
|33
|7
|Полтава
|21
|8
|7
|6
|38 - 31
|31
|8
|Виктория
|21
|8
|7
|6
|20 - 22
|31
|9
|Кудровка-Нива
|21
|7
|8
|6
|24 - 26
|29
|10
|Прикарпатье
|21
|6
|9
|6
|28 - 21
|27
12:45. Полтава – Агробизнес
13:30. Левый берег – Карпаты Львов
Видео ожидается
14:00. Мариуполь – Кудровка-Нива Бузовая
Видео ожидается
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 апреля 2024, 06:02 0
Экс-форвард «Динамо» и «Шахтера» хочет получить деньги, причитающиеся ему за сезон-2011/12
Футбол | 11 апреля 2024, 20:08 4
Украинский вратарь пропустил досадный гол в начале матча
Зимние виды | 11.04.2024, 14:37
Футбол | 11.04.2024, 23:50
Футбол | 11.04.2024, 09:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.04.2024, 16:32
11.04.2024, 09:05 2
10.04.2024, 14:33 15
10.04.2024, 13:45 9
Футбол
10.04.2024, 00:51 2