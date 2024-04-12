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Чемпионат Украины
Левый берег
12.04.2024 13:30 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
12 апреля 2024, 07:11 | Обновлено 12 апреля 2024, 07:20
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0

Полтава – Агробизнес, Левый берег – Карпаты. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 12 апреля трансляцию поединков Первой лиги

12 апреля 2024, 07:11 | Обновлено 12 апреля 2024, 07:20
15
0
Полтава – Агробизнес, Левый берег – Карпаты. Смотреть онлайн LIVE

12 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 12 апреля

Чемпионская группа

  • 12:45. Полтава – Агробизнес
  • 13:30. Левый берег – Карпаты Львов
  • 14:00. ФСК Мариуполь – Кудровка-Нива Бузовая

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Карпаты Львов 21 17 3 1 40 - 12 54
2 Ингулец 21 14 4 3 42 - 14 46
3 Левый берег 21 14 3 4 49 - 12 45
4 Эпицентр 21 9 9 3 31 - 23 36
5 ФСК Мариуполь 21 8 9 4 25 - 19 33
6 Агробизнес 21 9 6 6 21 - 18 33
7 Полтава 21 8 7 6 38 - 31 31
8 Виктория 21 8 7 6 20 - 22 31
9 Кудровка-Нива 21 7 8 6 24 - 26 29
10 Прикарпатье 21 6 9 6 28 - 21 27
Полная таблица

12:45. Полтава – Агробизнес

13:30. Левый берег – Карпаты Львов

Видео ожидается

14:00. Мариуполь – Кудровка-Нива Бузовая

Видео ожидается

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Источник Sport.ua
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