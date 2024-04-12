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  4. В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
Кубок Украины
12 апреля 2024, 18:49 |
1506
12

В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку

Рефери не стоило назначать пенальти в матче Кубка Украины

12 апреля 2024, 18:49 |
1506
12
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
ФК Шахтер

В матче полуфинала Кубка Украины между «Шахтером» и «Черноморцем» (4:1) арбитр Виктор Копиевский при счете 1:1 на 44-й минуте поставил пенальти в ворота одесской команды.

Пенальти был назначен за фол Владимира Салюка против Эгиналду. Комитет арбитров УАФ оценил этот момент, признав ошибку арбитра.

Комментарий комитета арбитров УАФ

«Шахтер» – «Черноморец». Арбитр - Виктор Копиевский. ВАА – Алексей Деревинский

43 мин.

Игрок № 79 («Черноморец»), пытаясь вести борьбу с соперником за мяч, касается ноги уже стоящего на земле игрока № 7 («Шахтер»), этот касательный незначительный контакт является вполне нормальным футбольным действием, и мы считаем, что лучше было продолжать игру, чтобы избегать таких «легких» (как этот) пенальти.

По ранее указанной причине при назначении пенальти ВАА не следует вмешиваться в эту ситуацию, а следует продолжать игру дальше.

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Черноморец Одесса Шахтер Донецк Шахтер - Черноморец Кубок Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Виктор Копиевский
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 12
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sasha_d99
А толку то?
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+3
COBA
І кому від цього краще ? ))) 
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+2
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Vovan78
Ну і які дії будуть далі? Це результативна помилка арбітра, яка вплинула на рахунок і подальший перебіг матчу. Які дії УАФ далі? Відсторонення арбітрів, анулювання результату матчу, перегравання матчу починаючи з часу коли було призначено неправильний пенальті, що далі? Якщо нічого цього не буде то х.лі толку, що визнали помилку арбітрів?
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+1
FunnyCat_____
и что с того? гавно это ржавое в 10 раз судью покупает и все все видят, что от того что признали ошибку? судья бабки ахметову вернет?
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0
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AK.228
Жуть
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-1
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Xvalenok03
Т.е. они признали что контакт был. Тогда получается, что независимо от того стоял, лежал, сидел или прыгал игрок было нарушение.
Сами себе противоречат.
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-3
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