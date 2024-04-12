В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
Рефери не стоило назначать пенальти в матче Кубка Украины
В матче полуфинала Кубка Украины между «Шахтером» и «Черноморцем» (4:1) арбитр Виктор Копиевский при счете 1:1 на 44-й минуте поставил пенальти в ворота одесской команды.
Пенальти был назначен за фол Владимира Салюка против Эгиналду. Комитет арбитров УАФ оценил этот момент, признав ошибку арбитра.
Комментарий комитета арбитров УАФ
«Шахтер» – «Черноморец». Арбитр - Виктор Копиевский. ВАА – Алексей Деревинский
43 мин.
Игрок № 79 («Черноморец»), пытаясь вести борьбу с соперником за мяч, касается ноги уже стоящего на земле игрока № 7 («Шахтер»), этот касательный незначительный контакт является вполне нормальным футбольным действием, и мы считаем, что лучше было продолжать игру, чтобы избегать таких «легких» (как этот) пенальти.
По ранее указанной причине при назначении пенальти ВАА не следует вмешиваться в эту ситуацию, а следует продолжать игру дальше.
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