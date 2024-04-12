Поражение от Аталанты оборвало впечатляющую серию Ливерпуля

Разгромное поражение от «Аталанты» (0:3) в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы прервало продолжительную беспроигрышную серию «Ливерпуля» на домашнем стадионе.

Последний раз до этого «мерсисайдцы» уступили на «Энфилде» более года назад, 21 февраля 2023-го, будучи разгромленными мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После этого «красные» провели 33 матча в разных турнирах (не учитывая товарищеские поединки), в которых одержали 28 побед и 5 раз сыграли вничью.

Напомним, что ответная игра четвертьфинала Лиги Европы пройдет 18 апреля в Бергамо.