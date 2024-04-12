Поражение от Аталанты оборвало впечатляющую серию Ливерпуля
Последний раз мерсисайдцы проигрывали дома более года назад
Разгромное поражение от «Аталанты» (0:3) в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы прервало продолжительную беспроигрышную серию «Ливерпуля» на домашнем стадионе.
Последний раз до этого «мерсисайдцы» уступили на «Энфилде» более года назад, 21 февраля 2023-го, будучи разгромленными мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После этого «красные» провели 33 матча в разных турнирах (не учитывая товарищеские поединки), в которых одержали 28 побед и 5 раз сыграли вничью.
Напомним, что ответная игра четвертьфинала Лиги Европы пройдет 18 апреля в Бергамо.
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