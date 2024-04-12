Фенербахче получил штраф за срыв матча за Суперкубок Турции

Клуб «Фенербахче» получил штраф в размере 115 тысяч евро за срыв матча за Суперкубок Турции против «Галатасарая».

В воскресенье, 7 апреля, «Фенербахче» выставил на поединок с «Галатасараем» команду U-19, которая пропустил гол на первой минуте, а третьей покинула поле. В результате «канарейкам» было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Демарш «Фенербахче» стал следствием инцидента, который имел место в марте с участием фанатов «Трабзонспора». Они напали на футболистов «Фенербахче», выбежав на поле после матча 30-го тура чемпионата Турции. Игроки стамбульской команды смогли уйти в раздевалку лишь в сопровождении полиции и охраны.

После того «Фенербахче» заявил, что не исключает выхода из турецкой Суперлиги. Затем клуб отложил на три месяца принятие решения по данному вопросу.