Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче получил штраф за срыв матча за Суперкубок Турции
Турция
12 апреля 2024, 10:40 | Обновлено 12 апреля 2024, 10:47
288
0

Фенербахче получил штраф за срыв матча за Суперкубок Турции

Протест «канареек» бесследно не прошел

12 апреля 2024, 10:40 | Обновлено 12 апреля 2024, 10:47
288
0
Фенербахче получил штраф за срыв матча за Суперкубок Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Фенербахче» получил штраф в размере 115 тысяч евро за срыв матча за Суперкубок Турции против «Галатасарая».

В воскресенье, 7 апреля, «Фенербахче» выставил на поединок с «Галатасараем» команду U-19, которая пропустил гол на первой минуте, а третьей покинула поле. В результате «канарейкам» было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Демарш «Фенербахче» стал следствием инцидента, который имел место в марте с участием фанатов «Трабзонспора». Они напали на футболистов «Фенербахче», выбежав на поле после матча 30-го тура чемпионата Турции. Игроки стамбульской команды смогли уйти в раздевалку лишь в сопровождении полиции и охраны.

После того «Фенербахче» заявил, что не исключает выхода из турецкой Суперлиги. Затем клуб отложил на три месяца принятие решения по данному вопросу.

По теме:
Турецкий треш. Почему Фенербахче слил Суперкубок и готов покинуть Суперлигу
Итоги дня Лиги конференций. Паулу Фонсека проиграл английской команде
Олимпиакос – Фенербахче – 3:2. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор
Фенербахче
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брюгге – ПАОК – 1:0. Все решил быстрый гол. Видео гола и обзор
Футбол | 12 апреля 2024, 02:55 0
Брюгге – ПАОК – 1:0. Все решил быстрый гол. Видео гола и обзор
Брюгге – ПАОК – 1:0. Все решил быстрый гол. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги конференций

«Это больно». Лидер Ливерпуля отреагировал на провальный матч в Лиге Европы
Футбол | 12 апреля 2024, 04:22 1
«Это больно». Лидер Ливерпуля отреагировал на провальный матч в Лиге Европы
«Это больно». Лидер Ливерпуля отреагировал на провальный матч в Лиге Европы

Вирджил ван Дейк заявил, что поражение не должно надломить командный дух

Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Футбол | 11.04.2024, 16:50
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Футбол | 11.04.2024, 23:55
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
Теннис | 11.04.2024, 15:10
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
10.04.2024, 21:15 2
Бокс
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
11.04.2024, 09:05 2
Футбол
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
10.04.2024, 16:32
Биатлон
Довбик может побить рекорд легенды Жироны. Сколько еще нужно забить?
Довбик может побить рекорд легенды Жироны. Сколько еще нужно забить?
10.04.2024, 19:01
Футбол
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
11.04.2024, 08:22 11
Футбол
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
10.04.2024, 12:26 2
Футбол
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
12.04.2024, 06:50
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем