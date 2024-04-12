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  4. ДИ МАРИЯ: «Победа в Лиге Европы – мечта для меня»
Лига Европы
12 апреля 2024, 10:35 |
405
0

ДИ МАРИЯ: «Победа в Лиге Европы – мечта для меня»

Полузащитник «Бенфики» прокомментировал первый четвертьфинальный матч против «Марселя»

12 апреля 2024, 10:35 |
405
0
ДИ МАРИЯ: «Победа в Лиге Европы – мечта для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария прокомментировал победу над «Марселем» (2:1) в первом четвертьфинале Лиги Европы и очертил планы «орлов» на турнир.

«Для меня победа в Лиге Европы – это мечта. Не только для меня, но и для клуба и всех наших игроков, которые делают отличную работу и борются за достижения своих целей.

Мы провели отличную игру. У «Марселя» несколько прекрасных игроков на скамье запасных. Некоторые вышли и сделали разницу. Но главное для нас – это победа», – цитирует Ди Марию официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sportv.

Отметим, что в этом сезоне Ди Мария отметился 15 голами и 10 ассистами в 42 матчах за клуб.

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Анхель Ди Мария Бенфика Лига Европы Марсель пресс-конференция
Источник УЕФА
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