СВИТОЛИНА: «У нас большой выбор игроков. Надеюсь, сможем пройти в финал»

12–13 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Элина Свитолина поделилась мыслями накануне поединка:

– Потенциальный выигрыш матча и выход Украины в финал Кубка Билли Джин Кинг – насколько это важно для теннисисток, которые не так часто собираются в сборной? Насколько для вас это важно – командные достижения, а не только личные?

– Я думаю, что не только для меня, но и для всех девушек это очень важно. Сейчас для нас реально задача стоит, думаю, первая.

Сейчас все почти каждую неделю играют какой-то турнир. А когда ты играешь за сборную – это реально что-то такое, что ты можешь играть за страну.

И сейчас, когда идет война, это как бы двойная такая задача, можно так сказать, для всех девушек, потому что мы хотим, чтобы сборная Украины проходила, чтобы она выигрывала какие-то кубки, какие-то турниры.

Кубок Билли Джин Кинг – это очень крутой турнир, и я думаю, что у нас команда очень мощная. Потому все мы мотивированы. У всех есть, конечно, свои травмы, свои планы, что-то происходит.

Но у нас очень большой выбор игроков. Поэтому я надеюсь, что мы сможем пройти матч против Румынии и выйти в финал, который будет проходить в Испании в конце года, – сказала Свитолина.

Ранее состоялась жеребьевка матчевого противостояния.