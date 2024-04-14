В среду, 17 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3.

Прогноз поединка читайте в Telegram.



Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция