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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
17.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 3:3 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 апреля 2024, 10:22 | Обновлено 14 апреля 2024, 10:58
46
0

Манчестер Сити – Реал. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 апреля в 22:00 матч 1/4 финала Лиги чемпионов

14 апреля 2024, 10:22 | Обновлено 14 апреля 2024, 10:58
46
0
Манчестер Сити – Реал. Четвертьфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 17 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3.

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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