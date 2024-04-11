Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Динамо – одна из лучших команд весенней части УПЛ»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 19:04 |
70
0

Руслан РОТАНЬ: «Динамо – одна из лучших команд весенней части УПЛ»

Тренер «Александрии» – о следующем сопернике команды

11 апреля 2024, 19:04 |
70
0
Руслан РОТАНЬ: «Динамо – одна из лучших команд весенней части УПЛ»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ против «Динамо» Киев (13 апреля, 15:30):

— «Александрия» сейчас находится на относительно безопасной дистанции от нижней части турнирной таблицы, но и зона еврокубков, по сути, уже недосягаема. Как удается мотивировать команду, в чем эта мотивация?
— Я бы не сказал, что мы находимся на безопасном расстоянии от нижней части турнирной таблицы. У нас по-прежнему идет борьба за выживание. Поэтому результат давит на ребят, это однозначно. А что касается игры, то мы её должны улучшать как раз в матчах с такими командами, как «Динамо», и получать уверенность в собственных силах. Поэтому предстоящий поединок для нас очень важен.

— Какие изменения в игре «Динамо» вы заметили в весенней части сезона?
— Хотел бы в этом смысле сделать комплименты «Динамо» и его главному тренеру Александру Шовковскому. В команде есть классные футболисты, но больше всего мне нравится, что она играет структурой, что у неё есть баланс, что она четко знает, как надо выходить из обороны в атаку, и четко знает механизм работы в атакующей фазе.

Считаю, что «Динамо» по праву является одной из лучших команд весенней части чемпионата. Тут я бы выделил и «Динамо», и «Шахтер»: они сейчас показывают действительно очень хорошую игру.

— В предыдущем туре «Динамо» потеряло очки в матче с ЛНЗ (1:1), причем, довольно обидно для себя. Это плюс или минус для «Александрии» в контексте предстоящего матча? Ведь после такого рода осечек команда либо может оказаться в психологической яме, либо, наоборот, выйдет на следующий матч с большим желанием реабилитироваться.
— Прежде всего, надо сказать, что это будет два совершенно разных матча по всем составляющим. А что касается психологического фона, то я уверен, что «Динамо» после ничьей с ЛНЗ выйдет на игру гораздо более собранным, с совершенно другим настроем — чтобы не допустить повторения таких ошибок.

Относительно же самого матча с ЛНЗ, то на мой взгляд, «Динамо» заслуживало в нём победы. Итоговый счет — не по игре.

Ну а мы идем своим путем. Для нас каждый матч — это учеба, это улучшение своей игры. И, конечно, борьба в турнирной таблице. Поэтому, повторюсь, это будет совсем другой матч. В котором команды будут решать разные задачи.

По теме:
Тренер Шахтера: «В УПЛ очень жесткое соперничество»
Агент Волошина: «Назар заинтересован в варианте со Страсбургом»
ФОТО. Раньше был бокальчик, теперь – книга. Милевский показал свой отдых
Руслан Ротань Александрия Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия - Динамо
Источник Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Быстрее и меньше ошибок. В АПЛ будет новая система определения офсайда
Футбол | 11 апреля 2024, 18:29 1
Быстрее и меньше ошибок. В АПЛ будет новая система определения офсайда
Быстрее и меньше ошибок. В АПЛ будет новая система определения офсайда

Полуавтоматическая система ускорит определение положения вне игры

Лунин разозлился на звезду Реала из-за досадного гола в ЛЧ. Что произошло?
Футбол | 10 апреля 2024, 21:54 8
Лунин разозлился на звезду Реала из-за досадного гола в ЛЧ. Что произошло?
Лунин разозлился на звезду Реала из-за досадного гола в ЛЧ. Что произошло?

Украинский вратарь пропустил досадный гол в начале матча с «Манчестер Сити»

«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
Бокс | 10.04.2024, 21:15
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
Футбол | 11.04.2024, 06:15
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
Теннис | 11.04.2024, 15:10
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
09.04.2024, 23:55 22
Футбол
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 14:33 15
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
10.04.2024, 07:01 2
Футбол
Реал – Ман Сити – 3:3. Как Лунин пропустил трижды в суперматче. Видеообзор
Реал – Ман Сити – 3:3. Как Лунин пропустил трижды в суперматче. Видеообзор
10.04.2024, 00:48 4
Футбол
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
10.04.2024, 12:26 2
Футбол
Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
10.04.2024, 08:22 4
Футбол
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
09.04.2024, 23:59 52
Футбол
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 23:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем