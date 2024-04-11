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Чемпионат Украины
Александрия
13.04.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 11:38 |
254
0

Александрия – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 15:30 матч 24-го тура УПЛ

11 апреля 2024, 11:38 |
254
0
Александрия – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Динамо».

Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 24-го тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка.

«Динамо» занимает третье место, сыграв 21 матч и набрав 45 очков.

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Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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