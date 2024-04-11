Александрия – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 апреля в 15:30 матч 24-го тура УПЛ
В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Динамо».
Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 24-го тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка.
«Динамо» занимает третье место, сыграв 21 матч и набрав 45 очков.
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Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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