Скандальный легионер Динамо возобновил тренировки в своем клубе за границей

Скандальный легионер «Динамо» Жерсон Родригеш, не вернувшийся вовремя в словацкий «Слован», где он выступает на правах аренды, из расположения сборной Люксембурга, возобновил тренировки со своим нынешним клубом из Братиславы.

Несмотря на сообщения о том, что Жерсона исключили из первой команды, Родригеш по крайней мере тренируется наравне со всеми. Соответствующим фото поделился польский журналист Петр Слонка в своем телеграм-канале. Судя по всему, руководство и тренерский штаб «Слована» простили непутевого футболиста…

Добавим, что в этом сезоне Жерсон Родригеш провел 8 матчей за «Слован», отметившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,7 миллиона евро.