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01 апреля 2024, 11:12 |
2034
0

Легионер-скандалист Динамо не вернулся в клуб из сборной

Жерсон Родригеш выступает на правах аренды за «Слован»

01 апреля 2024, 11:12 |
2034
0
Легионер-скандалист Динамо не вернулся в клуб из сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Легионер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, получивший условный срок за избиение своей бывшей девушки, вляпался в очередную историю.

Футболист, выступающий с февраля на правах аренды за братиславский «Слован», не вернулся в расположение клуба после выступлений за сборную Люксембурга.

«У нас сейчас нет Родригеша, он не приехал со сбора национальной команды. Мы должны решить эту проблему – и я, и клуб. Это дисциплинарная вещь. Для меня команда на первом месте», – цитирует Вайсса клубная пресс-служба.

Отметим, что в составе «Слована» Жерсон провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей.

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Жерсон Родригеш Слован Братислава сборная Люксембурга по футболу Динамо Киев
Источник ФК Слован Братислава
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