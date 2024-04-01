Легионер-скандалист Динамо не вернулся в клуб из сборной

Легионер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, получивший условный срок за избиение своей бывшей девушки, вляпался в очередную историю.

Футболист, выступающий с февраля на правах аренды за братиславский «Слован», не вернулся в расположение клуба после выступлений за сборную Люксембурга.

«У нас сейчас нет Родригеша, он не приехал со сбора национальной команды. Мы должны решить эту проблему – и я, и клуб. Это дисциплинарная вещь. Для меня команда на первом месте», – цитирует Вайсса клубная пресс-служба.

Отметим, что в составе «Слована» Жерсон провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей.