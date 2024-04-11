В ночь на 11 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Монтеррей» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу мексиканского коллектива.

Клуб Дэвида Бекхэма вылетел из Кубка чемпионов. В первом поединке также победил «Монтеррей» – 2:1.

Лионель Месси в этом поединке отметился ассистом на Диего Гомеса. «Интер Майами» в двух поединках считался небольшим фаворитом.

В объектив камер попали эмоции Месси после финального свистка.

ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике