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Major League Soccer
11 апреля 2024, 09:10 | Обновлено 11 апреля 2024, 09:13
1984
1

ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике

В ночь на 11 апреля «цапли» проиграли «Монтеррею» в ответном матче 1/4 Кубка чемпионов

11 апреля 2024, 09:10 | Обновлено 11 апреля 2024, 09:13
1984
1
ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 11 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Монтеррей» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу мексиканского коллектива.

Клуб Дэвида Бекхэма вылетел из Кубка чемпионов. В первом поединке также победил «Монтеррей» – 2:1.

Лионель Месси в этом поединке отметился ассистом на Диего Гомеса. «Интер Майами» в двух поединках считался небольшим фаворитом.

В объектив камер попали эмоции Месси после финального свистка.

ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике

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Лионель Месси фото эмоции Интер Майами Монтеррей Лига чемпионов КОНКАКАФ
Источник Sport.ua
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Андрій Шевченко
Мда...."Всрался радной шлюхтер".
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