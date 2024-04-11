ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике
В ночь на 11 апреля «цапли» проиграли «Монтеррею» в ответном матче 1/4 Кубка чемпионов
В ночь на 11 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Монтеррей» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу мексиканского коллектива.
Клуб Дэвида Бекхэма вылетел из Кубка чемпионов. В первом поединке также победил «Монтеррей» – 2:1.
Лионель Месси в этом поединке отметился ассистом на Диего Гомеса. «Интер Майами» в двух поединках считался небольшим фаворитом.
В объектив камер попали эмоции Месси после финального свистка.
ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике
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