От ПСЖ до ПСЖ. Барселона повторила достижение 9-летней давности
Каталонцы на выезде обыграли ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
10 апреля в Париже состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором отношения выяснили ПСЖ и «Барселона».
Игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:2.
«Барселона» забила 3 гола в гостевой игре плей-офф Лиги чемпионов впервые за 9 лет.
Последний раз «блауграна» три раза поражала ворота соперника на выезде в плей-офф Лиги чемпионов в апреле 2015 года. Тогда под руководством Луиса Энрике, нынешнего главного тренера парижан, «Барселона» обыграла «ПСЖ» со счетом 3:1. То также была первая игра 1/4 финала турнира.
Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен вписал свое имя в историю клуба.
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