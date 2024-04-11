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Лига чемпионов
11 апреля 2024, 08:50 | Обновлено 11 апреля 2024, 08:53
513
0

От ПСЖ до ПСЖ. Барселона повторила достижение 9-летней давности

Каталонцы на выезде обыграли ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

11 апреля 2024, 08:50 | Обновлено 11 апреля 2024, 08:53
513
0
От ПСЖ до ПСЖ. Барселона повторила достижение 9-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля в Париже состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором отношения выяснили ПСЖ и «Барселона».

Игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:2.

«Барселона» забила 3 гола в гостевой игре плей-офф Лиги чемпионов впервые за 9 лет.

Последний раз «блауграна» три раза поражала ворота соперника на выезде в плей-офф Лиги чемпионов в апреле 2015 года. Тогда под руководством Луиса Энрике, нынешнего главного тренера парижан, «Барселона» обыграла «ПСЖ» со счетом 3:1. То также была первая игра 1/4 финала турнира.

Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен вписал свое имя в историю клуба.

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Барселона ПСЖ ПСЖ - Барселона Лига чемпионов Луис Энрике
Источник Sport.ua
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