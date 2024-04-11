От ПСЖ до ПСЖ. Барселона повторила достижение 9-летней давности

10 апреля в Париже состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором отношения выяснили ПСЖ и «Барселона».

Игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:2.

«Барселона» забила 3 гола в гостевой игре плей-офф Лиги чемпионов впервые за 9 лет.

Последний раз «блауграна» три раза поражала ворота соперника на выезде в плей-офф Лиги чемпионов в апреле 2015 года. Тогда под руководством Луиса Энрике, нынешнего главного тренера парижан, «Барселона» обыграла «ПСЖ» со счетом 3:1. То также была первая игра 1/4 финала турнира.

Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен вписал свое имя в историю клуба.