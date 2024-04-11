ТЕРЗИЧ: «Ничья не была бы незаслуженной. Знаем, что предстоит делать дома»

10 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского коллектива.

После завершения встречи главный тренер немецкого клуба Эдин Терзич провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал поражение своих подопечных:

«Все остается открытым. Первые 30 минут были недостаточно хороши. Часто на этом уровне все уже кончено, если ты делаешь столько ошибок. Но мы с этим не смирились и все же сумели показать, на что способны. Мы допустили слишком много ошибок, но для меня важнее та реакция, которую мы показали.

В конце концов, ничья не была бы незаслуженной. Теперь мы с нетерпением ждем того, что будет через шесть дней. Сегодня мы почувствовали, чего они хотят, и теперь знаем, что нам предстоит делать дома».

Капитан Боруссии Д Эмре Джан:

«Сегодня нам придется жить с этим результатом. Здесь непросто играть в футбол, потому что они очень хорошо защищаются. В такую ночь тоже можно уйти под воду. Были моменты, когда они полностью побеждали нас в борьбе.

Мы выиграем 2:1, и на следующей неделе все будет открыто. Некоторые наши игроки сегодня немного нервничали вначале, но после перерыва мы показали другое лицо. Наши шансы не так уж и плохи».

Видеообзор матча Атлетико Мадрид – Боруссия Дортмунд – 2:1