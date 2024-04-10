Лунин разозлился на звезду Реала из-за досадного гола в ЛЧ. Что произошло?
Украинский вратарь пропустил досадный гол в начале матча с «Манчестер Сити»
Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
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Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.
В составе «Реала» вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Все голы он пропустил из-за пределов штрафной, особенно досадным получился первый гол, когда украинский вратарь пропустил со штрафного удара в ближний угол ворот от Силвы, а партнер Андрея Винисиус Жуниор, который был один в стенке, отвернулся от мяча.
После перерыва Лунин был взбешен из-за этого пропущенного гола. Украинский вратарь признал свою ошибку и обратился к Винисиусу.
«Я пропустил этот гол и из-за тебя», – сказал Лунин.
Ранее легендарный экс-футболист Тьерри Анри рассказал, виноват ли Лунин в пропущенном голе.
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