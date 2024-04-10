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  4. Лунин разозлился на звезду Реала из-за досадного гола в ЛЧ. Что произошло?
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 21:54 | Обновлено 10 апреля 2024, 22:35
5043
3

Лунин разозлился на звезду Реала из-за досадного гола в ЛЧ. Что произошло?

Украинский вратарь пропустил досадный гол в начале матча с «Манчестер Сити»

10 апреля 2024, 21:54 | Обновлено 10 апреля 2024, 22:35
5043
3
Лунин разозлился на звезду Реала из-за досадного гола в ЛЧ. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.

В составе «Реала» вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Все голы он пропустил из-за пределов штрафной, особенно досадным получился первый гол, когда украинский вратарь пропустил со штрафного удара в ближний угол ворот от Силвы, а партнер Андрея Винисиус Жуниор, который был один в стенке, отвернулся от мяча.

После перерыва Лунин был взбешен из-за этого пропущенного гола. Украинский вратарь признал свою ошибку и обратился к Винисиусу.

«Я пропустил этот гол и из-за тебя», – сказал Лунин.

Ранее легендарный экс-футболист Тьерри Анри рассказал, виноват ли Лунин в пропущенном голе.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Манчестер Сити Бернарду Силва Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Источник Don Diario
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Український Крим
Вінісіус вів себе як дівчинка при ударі! Думаю, Анчелотті вже провів з цим пісяєм розмову
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+3
Anna.
Інсайди з роздягальні Реала підїхали?)))
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+1
Cruyff
Робота голкіпера не лише в рамці стояти, а ще й грати спільно із захисниками, а також керувати зокрема й рештою гравців при стандартах. 
Всі гравці Реала і навіть Бернарду думали про навіс, допоки відсутність стінки не змінила його рішення.  
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