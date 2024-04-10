Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в 1 пропущенном голе от Ман Сити

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

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Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.

В составе «Реала» вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

Легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал первый гол «Манчестер Сити» в этом матче. Бернарду Силва забил со штрафного на 2-й минуте Андрею Лунину.



«Давайте поговорим о голе Бернарду Силвы. Вы не можете поставить одного игрока в стенку, когда «Ман Сити» имеет двух парней, выполняющих штрафной удар. Вы открываете пространство. Если соперник попадет в цель, это будет гол.

Лунин должен был спасать? Как только мяч ударяется в землю, то у вратаря фактически нет шансов», – отметил Анри.