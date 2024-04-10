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Испания
10 апреля 2024, 19:47 | Обновлено 10 апреля 2024, 19:53
1438
0

Отец игрока Барселоны рассказал, будет ли играть его сын за сборную Украины

Денис Соколовский играет в академии каталонской «Барселоны» Ла Масии

10 апреля 2024, 19:47 | Обновлено 10 апреля 2024, 19:53
1438
0
Отец игрока Барселоны рассказал, будет ли играть его сын за сборную Украины
Денис Соколовський

Отец 10-летнего украинского футболиста Дениса Соколовского, играющего за академию каталонской «Барселоны» Ла Масия, Валерий рассказал, за какую сборную в будущем будет играть его сын.

«Я не могу его принуждать, но воспитываю так, чтобы всегда знал и помнил, что он украинец. Но Денис и сам это не забудет – как только добывают какой-то кубок, он на награждении в сине-желтый флаге закутан, точно так же, как Зинченко, когда за «Манчестер Сити» трофеи в Англии добывал.

Я сам очень переживаю, чтобы дома о таких ребятах не забывали. Рад, что сейчас УАФ под руководством Андрея Шевченко назначила известных сборников во главе всех сборных. Что играют ребята из «Боруссии», «Баварии», «Бенфики» – за юношеские сборные. Надеемся, скоро там будут и представители «Барселоны», – сказал Соколовский-старший.

Соколовский является воспитанником киевского «Динамо». В сентябре 2022 года он переехал в Испанию, где вначале выступал за «Серданьоло-дель-Вальес». Там он оформил 40 голов и завершил сезон 2022/23 в юношеской Ла Лиге в статусе четвертого бомбардира. Затем его заметили скауты «Барселоны» и летом 2023 года пригласили в свою академию.

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Источник Украинский футбол
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