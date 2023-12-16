ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону

10-летний украинский футболист Денис Соколовский феерит в академии каталонской «Барселоны» Ла Массии.

15 декабря юный украинец забил супергол за «сине-гранатовых» в ворота команды сверстников из «Вильярреала».

В начале встречи Денис подхватил мяч в центре поля, обошел защитника, приблизился к воротам соперников и из-за пределов штрафной пробил под дальнюю штангу без шансов для голкипера.



Соколовский является воспитанником киевского «Динамо». В сентябре 2022 года он переехал в Испанию, где вначале выступал за «Серданьоло-дель-Вальес». Там он оформил 40 голов и завершил сезон 2022/23 в юношеской Ла Лиге в статусе четвертого бомбардира. Затем его заметили скауты «Барселоны» и летом 2023 года пригласили в свою академию.

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