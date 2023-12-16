ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
Денис Соколовский отлично показывает себя в академии Ла Масии
10-летний украинский футболист Денис Соколовский феерит в академии каталонской «Барселоны» Ла Массии.
15 декабря юный украинец забил супергол за «сине-гранатовых» в ворота команды сверстников из «Вильярреала».
В начале встречи Денис подхватил мяч в центре поля, обошел защитника, приблизился к воротам соперников и из-за пределов штрафной пробил под дальнюю штангу без шансов для голкипера.
Соколовский является воспитанником киевского «Динамо». В сентябре 2022 года он переехал в Испанию, где вначале выступал за «Серданьоло-дель-Вальес». Там он оформил 40 голов и завершил сезон 2022/23 в юношеской Ла Лиге в статусе четвертого бомбардира. Затем его заметили скауты «Барселоны» и летом 2023 года пригласили в свою академию.
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
🇺🇦 ¡TALENTAZO ucraniano en el @FCBarcelona!— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 15, 2023
⚽️ Un golazo de esos que solo se ven en la @tictaccup23.
🟣 Síguelo en directo: https://t.co/PK67wyCYdb pic.twitter.com/6mwBokIYR2
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