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  4. ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
Испания
16 декабря 2023, 23:41 |
1923
1

ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону

Денис Соколовский отлично показывает себя в академии Ла Масии

16 декабря 2023, 23:41 |
1923
1
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
Twitter. Денис Соколовский

10-летний украинский футболист Денис Соколовский феерит в академии каталонской «Барселоны» Ла Массии.

15 декабря юный украинец забил супергол за «сине-гранатовых» в ворота команды сверстников из «Вильярреала».

В начале встречи Денис подхватил мяч в центре поля, обошел защитника, приблизился к воротам соперников и из-за пределов штрафной пробил под дальнюю штангу без шансов для голкипера.

Соколовский является воспитанником киевского «Динамо». В сентябре 2022 года он переехал в Испанию, где вначале выступал за «Серданьоло-дель-Вальес». Там он оформил 40 голов и завершил сезон 2022/23 в юношеской Ла Лиге в статусе четвертого бомбардира. Затем его заметили скауты «Барселоны» и летом 2023 года пригласили в свою академию.

ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону

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Источник Sport.ua
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AndiM
Ну який це вихованець, он пудрік який цілих пів року грав за шаХрай - оце справжній вихованець .
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