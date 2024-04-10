Бывший тренер Шахтера - № 1 в списке у Вест Хэма на случай ухода Мойеса
Атакующая манера ведения игры команд Паулу Фонсеки импонирует боссам «молотобойцев»
Бывший наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, который в настоящий момент возглавляет «Лилль», в следующем сезоне может оказаться в английской Премьер-лиге.
Португальский специалист значится под № 1 в списке интересов «Вест Хэма», который рассматривает возможность завершения сотрудничества с Дэвидом Мойесом.
Несмотря на то, что «молотобойцы» готовятся к матчам 1/4 финала Лиги Европы, а также занимают 7-е место в настоящий момент в турнирной таблице АПЛ, стиль игры команды Мойеса подвергается критике.
Болельщики хотели бы видеть у руля «Вест Хэма» специалиста, исповедующего более атакующую модель ведения игры, и Фонсека идеально подходит под такие требования.
Ранее сообщалось, что интерес к сотрудничеству с Фонсекой проявляют также «Марсель» и «Лион».
Контракт португальца с «Лиллем» истекает 30 июня, и пока стороны не договорились о его продлении.
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