Бывший тренер Шахтера - № 1 в списке у Вест Хэма на случай ухода Мойеса

Бывший наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, который в настоящий момент возглавляет «Лилль», в следующем сезоне может оказаться в английской Премьер-лиге.

Португальский специалист значится под № 1 в списке интересов «Вест Хэма», который рассматривает возможность завершения сотрудничества с Дэвидом Мойесом.

Несмотря на то, что «молотобойцы» готовятся к матчам 1/4 финала Лиги Европы, а также занимают 7-е место в настоящий момент в турнирной таблице АПЛ, стиль игры команды Мойеса подвергается критике.

Болельщики хотели бы видеть у руля «Вест Хэма» специалиста, исповедующего более атакующую модель ведения игры, и Фонсека идеально подходит под такие требования.

Ранее сообщалось, что интерес к сотрудничеству с Фонсекой проявляют также «Марсель» и «Лион».

Контракт португальца с «Лиллем» истекает 30 июня, и пока стороны не договорились о его продлении.