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Франция
28 марта 2024, 15:32 | Обновлено 28 марта 2024, 15:35
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0

Владелец Лиона может предложить работу экс-коучу Шахтера

Методы работы Паулу Фонсеки нравятся Джону Текстору

28 марта 2024, 15:32 | Обновлено 28 марта 2024, 15:35
601
0
Владелец Лиона может предложить работу экс-коучу Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Владелец «Лиона» Джон Текстор проявляет заинтересованность в сотрудничестве с нового сезона с португальским наставником «Лилля» Паулу Фонсекой, который известен в Украине по работе с «Шахтером».

Солидный европейский опыт Фонсеки («Брага», «Шахтер», «Рома», «Лилль») является огромным плюсом для специалиста, как и его истекающий летом текущего года контракт с «догами».

Впрочем, в «Лионе» пока не решили, будут ли прощаться с 44-летним Пьером Сейджем, который возглавил «ткачей» в конце минувшего года и помог им выбраться из подвала турнирной таблицы Лиги 1.

Сейдж с лета минувшего года является также главой молодежного департамента «Лиона», и пока неизвестно, в какой ипостаси Пьер продолжит сотрудничество с «ткачами», если вообще продолжит.

Ранее Паулу Фонсеку называли приоритетным кандидатом на пост главного тренера «Марселя».

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Паулу Фонсека Лион Лилль назначение тренера Шахтер Донецк
Источник L'Equipe
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