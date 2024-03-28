Владелец Лиона может предложить работу экс-коучу Шахтера

Владелец «Лиона» Джон Текстор проявляет заинтересованность в сотрудничестве с нового сезона с португальским наставником «Лилля» Паулу Фонсекой, который известен в Украине по работе с «Шахтером».

Солидный европейский опыт Фонсеки («Брага», «Шахтер», «Рома», «Лилль») является огромным плюсом для специалиста, как и его истекающий летом текущего года контракт с «догами».

Впрочем, в «Лионе» пока не решили, будут ли прощаться с 44-летним Пьером Сейджем, который возглавил «ткачей» в конце минувшего года и помог им выбраться из подвала турнирной таблицы Лиги 1.

Сейдж с лета минувшего года является также главой молодежного департамента «Лиона», и пока неизвестно, в какой ипостаси Пьер продолжит сотрудничество с «ткачами», если вообще продолжит.

Ранее Паулу Фонсеку называли приоритетным кандидатом на пост главного тренера «Марселя».