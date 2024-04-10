Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аксель ВИТСЕЛЬ: «В футболе нет легких матчей»
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 17:16 |
194
0

Аксель ВИТСЕЛЬ: «В футболе нет легких матчей»

Защитник «Атлетико» Мадрид поделился ожиданиями от матча с «Боруссией» Дортмунд

10 апреля 2024, 17:16 |
194
0
Аксель ВИТСЕЛЬ: «В футболе нет легких матчей»
УЕФА. Аксель Витсель

Бельгийский защитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии»:

«Когда нам достался «Дортмунд», мы не были счастливее, чем если бы нам достался «Сити» или другая команда, потому что в Лиге чемпионов – да и где угодно в футболе – не бывает легких игр. Это очень хорошая команда. Я играл там в течение 4 лет, которые были очень хорошими для меня. Они сильно прессингуют с очень быстрыми игроками и игроками, которые хорошо организовывают игру из середины поля.

Проблемы в обороне? Это то, что мы должны улучшить, мы все это знаем. Это коллективная проблема. Если мы сможем не пропустить в игре против «Боруссии», то будет замечательно, но мы знаем, что нам нужно совершенствоваться».

Матч «Атлетико» Мадрид – «Боруссия» Дортмунд состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Эдин ТЕРЗИЧ: «Мы знаем, что Атлетико это хорошая команда»
Голкипер Ман Сити: «Думаю, матч с Реалом – ранний финал Лиги чемпионов»
Диего СИМЕОНЕ: «Мы должны показать то, что нужно для игры в Лиге чемпионов»
Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Боруссия Д Аксель Витсель
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Футбол | 10 апреля 2024, 07:01 1
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола

Игра завершилась со счетом 3:3, Андрей вышел в старте королевского клуба

Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
Теннис | 09 апреля 2024, 21:11 3
Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако

Гаэль обыграл Александара Вукича в 1/32 финала Мастерса в Монте-Карло

Известно, действительно ли Ярмоленко пропустил тренировку из-за травмы
Футбол | 10.04.2024, 14:14
Известно, действительно ли Ярмоленко пропустил тренировку из-за травмы
Известно, действительно ли Ярмоленко пропустил тренировку из-за травмы
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Футбол | 09.04.2024, 23:55
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
«Ушел к нему от девушки». Друг Милевского объяснил, почему живет с Артемом
Футбол | 10.04.2024, 15:26
«Ушел к нему от девушки». Друг Милевского объяснил, почему живет с Артемом
«Ушел к нему от девушки». Друг Милевского объяснил, почему живет с Артемом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
08.04.2024, 17:39 370
Футбол
Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча
10.04.2024, 00:59 3
Футбол
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
10.04.2024, 12:26 1
Футбол
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
10.04.2024, 07:32 2
Футбол
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
09.04.2024, 00:31 10
Футбол
Реал – Ман Сити – 3:3. Как Лунин пропустил трижды в суперматче. Видеообзор
Реал – Ман Сити – 3:3. Как Лунин пропустил трижды в суперматче. Видеообзор
10.04.2024, 00:48 4
Футбол
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
08.04.2024, 23:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем