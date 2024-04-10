Аксель ВИТСЕЛЬ: «В футболе нет легких матчей»

Бельгийский защитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии»:

«Когда нам достался «Дортмунд», мы не были счастливее, чем если бы нам достался «Сити» или другая команда, потому что в Лиге чемпионов – да и где угодно в футболе – не бывает легких игр. Это очень хорошая команда. Я играл там в течение 4 лет, которые были очень хорошими для меня. Они сильно прессингуют с очень быстрыми игроками и игроками, которые хорошо организовывают игру из середины поля.

Проблемы в обороне? Это то, что мы должны улучшить, мы все это знаем. Это коллективная проблема. Если мы сможем не пропустить в игре против «Боруссии», то будет замечательно, но мы знаем, что нам нужно совершенствоваться».

Матч «Атлетико» Мадрид – «Боруссия» Дортмунд состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.