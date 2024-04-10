СТУПАР: «Арбитру не нужно было назначать пенальти в ворота Ворсклы»

После календарного матча 23-го тура чемпионата УПЛ «Кривбасс» – «Ворскла» немало разговоров велись о правомерности назначения пенальти в ворота полтавчан.

Бывший арбитр ФИФА, а ныне известный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку этому эпизоду:

- На 22-й минуте Олег Кожушко сделал передачу в штрафную площадку гостей, которую в падении блокировал защитник «Ворсклы» Даниил Хрипчук. Мяч попал в опорную руку, но, согласно правилам, это не нарушение правил, ибо положение руки было следствием движения тела в конкретной ситуации.

Удивляет, что арбитр VAR Николай Балакин не обратил на это внимание рефери Алексея Деревинского, который, назначив пенальти, допустил результативную ошибку.

Поединок 23 тура «Кривбасс» – «Ворскла» завершился вничью – 1:1.

Ранее главный тренер «Ворсклы» Сергей Долганский прокомментировал ничейный результат в матче с «Кривбассом».