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Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 11:24 | Обновлено 10 апреля 2024, 11:25
743
0

СТУПАР: «Арбитру не нужно было назначать пенальти в ворота Ворсклы»

Известный эксперт – об игре «Кривбасса» и «Ворсклы»

10 апреля 2024, 11:24 | Обновлено 10 апреля 2024, 11:25
743
0
СТУПАР: «Арбитру не нужно было назначать пенальти в ворота Ворсклы»
Ua-Football. Мирослав Ступар

После календарного матча 23-го тура чемпионата УПЛ «Кривбасс» – «Ворскла» немало разговоров велись о правомерности назначения пенальти в ворота полтавчан.

Бывший арбитр ФИФА, а ныне известный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку этому эпизоду:

- На 22-й минуте Олег Кожушко сделал передачу в штрафную площадку гостей, которую в падении блокировал защитник «Ворсклы» Даниил Хрипчук. Мяч попал в опорную руку, но, согласно правилам, это не нарушение правил, ибо положение руки было следствием движения тела в конкретной ситуации.

Удивляет, что арбитр VAR Николай Балакин не обратил на это внимание рефери Алексея Деревинского, который, назначив пенальти, допустил результативную ошибку.

Поединок 23 тура «Кривбасс» – «Ворскла» завершился вничью – 1:1.

Ранее главный тренер «Ворсклы» Сергей Долганский прокомментировал ничейный результат в матче с «Кривбассом».

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Кривбасс - Ворскла Кривбасс Кривой Рог Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейство Мирослав Ступар Алексей Деревинский Николай Балакин Олег Кожушко инсайд
Источник Sport.ua
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