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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 22:41 | Обновлено 08 апреля 2024, 23:16
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0

ДОЛГАНСКИЙ: Пенальти? Если такие решение принимаются, то кому-то так нужно

Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал ничейный результат в матче с «Кривбассом»

08 апреля 2024, 22:41 | Обновлено 08 апреля 2024, 23:16
715
0
ДОЛГАНСКИЙ: Пенальти? Если такие решение принимаются, то кому-то так нужно
УПЛ-ТВ. Сергей Долганский

8 апреля состоялся матч 23-го тура УПЛ между командами «Кривбасс» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 22-й минуте хозяева вышли вперед благодаря реализованному пенальти от Даниэля Соса.

После завершения встречи наставник полтавского клуба Сергей Долганский прокомментировал назначенный арбитром 11-метровый, а также поделился мыслями на счет результата матча:

– Прокомментируйте момент с пенальти.

– Я не хочу эти вопросы обсуждать, потому что есть VAR, есть кому принимать решения. Если эти решения принимаются, то значит это кому-то нужно. Кому нужно? Я не знаю.

– Вы спокойно восприняли гол с пенальти?

– Я по жизни спокойно такое воспринимаю. Если ты не можешь на это повлиять, нет смысла на это реагировать.

– Ничья – положительный результат?

– Мы играли с командой, которая находится выше нас в турнирной таблице и борется за призовые места. Мы играли с фаворитом и добились ничейного результата. Это плюс. У меня были опасения по поводу физического и психологического состояния команды. Но они большие молодцы.

– У вас были замены в стартовом составе по сравнению с играми в Кубке и с Динамо.

– Мы не можем одним составом сыграть две игры подряд, потому что у нас выпадают люди. Челядин не играл из-за перебора желтых карточек, а Бацула заболел. Играем теми, кто у нас есть.

– В середине второго тайма вы успокаивали команду, не гнали вперед. Хотели сохранить результат?

– У нас были проблемы в центральной зоне. Перестроились в 5 защитников. Мы ждали своего шанса. У нас были моменты во втором тайме. Могли как и выиграть, так и проиграть. Спасибо футболистам, что выдержали напряжение. Кривбасс играет агрессивно. Создает давление на протяжении всего матча. У них есть кем усилить темп игры. Поэтому эта игра нам только в плюс.

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Сергей Долганский Ворскла Полтава Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пенальти пресс-конференция
Источник Sport.ua
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