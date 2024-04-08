ДОЛГАНСКИЙ: Пенальти? Если такие решение принимаются, то кому-то так нужно
Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал ничейный результат в матче с «Кривбассом»
8 апреля состоялся матч 23-го тура УПЛ между командами «Кривбасс» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 1:1.
На 22-й минуте хозяева вышли вперед благодаря реализованному пенальти от Даниэля Соса.
После завершения встречи наставник полтавского клуба Сергей Долганский прокомментировал назначенный арбитром 11-метровый, а также поделился мыслями на счет результата матча:
– Прокомментируйте момент с пенальти.
– Я не хочу эти вопросы обсуждать, потому что есть VAR, есть кому принимать решения. Если эти решения принимаются, то значит это кому-то нужно. Кому нужно? Я не знаю.
– Вы спокойно восприняли гол с пенальти?
– Я по жизни спокойно такое воспринимаю. Если ты не можешь на это повлиять, нет смысла на это реагировать.
– Ничья – положительный результат?
– Мы играли с командой, которая находится выше нас в турнирной таблице и борется за призовые места. Мы играли с фаворитом и добились ничейного результата. Это плюс. У меня были опасения по поводу физического и психологического состояния команды. Но они большие молодцы.
– У вас были замены в стартовом составе по сравнению с играми в Кубке и с Динамо.
– Мы не можем одним составом сыграть две игры подряд, потому что у нас выпадают люди. Челядин не играл из-за перебора желтых карточек, а Бацула заболел. Играем теми, кто у нас есть.
– В середине второго тайма вы успокаивали команду, не гнали вперед. Хотели сохранить результат?
– У нас были проблемы в центральной зоне. Перестроились в 5 защитников. Мы ждали своего шанса. У нас были моменты во втором тайме. Могли как и выиграть, так и проиграть. Спасибо футболистам, что выдержали напряжение. Кривбасс играет агрессивно. Создает давление на протяжении всего матча. У них есть кем усилить темп игры. Поэтому эта игра нам только в плюс.
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