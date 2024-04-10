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  4. Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
Германия
10 апреля 2024, 08:22 |
2799
0

Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник

«Бавария» ищет нового тренера

10 апреля 2024, 08:22 |
2799
0
Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Летом этого года пост наставника «Баварии» покинет Томас Тухель.

Сообщается, что мюнхенцев может возглавить французский тренер Зинедин Зидан. «Бавария» не откинула вариант с Зиданом, также отмечается, что помощником Зинедина в клубе может стать легенда «Баварии» Франк Рибери.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года. За этот период он трижды торжествовал в Лиге чемпионов и дважды выигрывал Ла Лигу.

Ранее легенда французского футбола рассказал, что не прочь также тренировать итальянский клуб.

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Зинедин Зидан Франк Рибери Бавария Томас Тухель чемпионат Германии по футболу Бундеслига назначение тренера
Источник Realmadridexclusivo
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