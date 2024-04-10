Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
«Бавария» ищет нового тренера
Летом этого года пост наставника «Баварии» покинет Томас Тухель.
Сообщается, что мюнхенцев может возглавить французский тренер Зинедин Зидан. «Бавария» не откинула вариант с Зиданом, также отмечается, что помощником Зинедина в клубе может стать легенда «Баварии» Франк Рибери.
Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года. За этот период он трижды торжествовал в Лиге чемпионов и дважды выигрывал Ла Лигу.
Ранее легенда французского футбола рассказал, что не прочь также тренировать итальянский клуб.
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